Рынок вакансий в секторе оборонных технологий Украины за последние два года вырос в 20 раз: во втором квартале 2023-го на платформе jobs.dou.ua было 79 вакансий, а к третьему кварталу 2025-го их количество достигло 1606. Об этом говорится в исследовании DOU.