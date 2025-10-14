Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Рынок вакансий в украинском MilTech-секторе за два года вырос в 20 раз. Кого ищут чаще всего. Исследование DOU

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Рынок вакансий в секторе оборонных технологий Украины за последние два года вырос в 20 раз: во втором квартале 2023-го на платформе jobs.dou.ua было 79 вакансий, а к третьему кварталу 2025-го их количество достигло 1606. Об этом говорится в исследовании DOU.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Рост происходил ежеквартально: со 194 вакансий в третьем квартале 2023 года до 366 в первом квартале 2024 года, 529 во втором, 657 в третьем, 731 в четвертом, а в феврале 2025 года количество резко возросло до 499, достигнув 16
Рынок вакансий в украинском MilTech-секторе за два года вырос в 20 раз. Кого ищут чаще всего. Исследование DOU /Фото 1
  • Конкуренция за вакансии снижается: если в 2023 году на одну вакансию приходилось 15–18 отзывов, то в 2025 году – 8–9. Высокий показатель был в третьем квартале 2023 года (17,8 отзывов), а к третьему кварталу 2025 года он снизился до 8,2.
Рынок вакансий в украинском MilTech-секторе за два года вырос в 20 раз. Кого ищут чаще всего. Исследование DOU /Фото 2
  • Рекордное количество отзывов 4300 зафиксировано в июле 2025 года. Наибольший спрос среди технических специализаций имеют hardware-специалисты (329 вакансий, рост на 93 по сравнению с предыдущим кварталом), разработчики embedded (+45 вакансий), QA, project manager и AI/ML-специалисты.
  • Среди нетехнических позиций лидируют HR и менеджеры по продажам, а самые высокие отзывы получают вакансии project manager, QA, office manager (14,7 отзывов) и sales (14,2).
  • Относительно опыта больше всего предложений 514 – для специалистов, имеющих 1–3 года работы. Для кандидатов без опыта доступно только 33 вакансии, а для тех, кто имеет меньше года опыта, предложений больше, чем для специалистов, имеющих более пяти лет опыта. В 316 вакансиях требования к опыту не указаны.
Рынок вакансий в украинском MilTech-секторе за два года вырос в 20 раз. Кого ищут чаще всего. Исследование DOU /Фото 3
  • Активность кандидатов снижается в категориях AI/ML, DevOps, Design и Product Manager, но растет для Project Manager, Office Manager, Sales, Marketing (11,7 отзыва) и Legal (13,5). HR (10,7) и Assistant (8,5) теряют популярность.
  • Географически рынок сосредоточен в Киеве, где открыта 1361 вакансия. В других городах, как Львов, Днепр или Одесса, предложений гораздо меньше – несколько десятков. Удаленных вакансий только 173, что существенно уступает офисным позициям, в отличие от общего IT-рынка, где ремоут-позиции более распространены. Для сравнения, на общем IT-рынке hardware-вакансий всего 74 из 6408.

Контекст

В 2024 году украинцы зарегистрировали более 26 000 новых компаний. Быстрее всего рос сектор MilTech, говорится в исследовании YC.Market. По данным исследования, война способствует развитию рынка компьютерных услуг: спрос на продукцию MilTech вырос не только на программное обеспечение (software), но и высокоточное оборудование (hardware).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні