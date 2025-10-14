Рынок вакансий в секторе оборонных технологий Украины за последние два года вырос в 20 раз: во втором квартале 2023-го на платформе jobs.dou.ua было 79 вакансий, а к третьему кварталу 2025-го их количество достигло 1606. Об этом говорится в исследовании DOU.
- Рост происходил ежеквартально: со 194 вакансий в третьем квартале 2023 года до 366 в первом квартале 2024 года, 529 во втором, 657 в третьем, 731 в четвертом, а в феврале 2025 года количество резко возросло до 499, достигнув 16
- Конкуренция за вакансии снижается: если в 2023 году на одну вакансию приходилось 15–18 отзывов, то в 2025 году – 8–9. Высокий показатель был в третьем квартале 2023 года (17,8 отзывов), а к третьему кварталу 2025 года он снизился до 8,2.
- Рекордное количество отзывов 4300 зафиксировано в июле 2025 года. Наибольший спрос среди технических специализаций имеют hardware-специалисты (329 вакансий, рост на 93 по сравнению с предыдущим кварталом), разработчики embedded (+45 вакансий), QA, project manager и AI/ML-специалисты.
- Среди нетехнических позиций лидируют HR и менеджеры по продажам, а самые высокие отзывы получают вакансии project manager, QA, office manager (14,7 отзывов) и sales (14,2).
- Относительно опыта больше всего предложений 514 – для специалистов, имеющих 1–3 года работы. Для кандидатов без опыта доступно только 33 вакансии, а для тех, кто имеет меньше года опыта, предложений больше, чем для специалистов, имеющих более пяти лет опыта. В 316 вакансиях требования к опыту не указаны.
- Активность кандидатов снижается в категориях AI/ML, DevOps, Design и Product Manager, но растет для Project Manager, Office Manager, Sales, Marketing (11,7 отзыва) и Legal (13,5). HR (10,7) и Assistant (8,5) теряют популярность.
- Географически рынок сосредоточен в Киеве, где открыта 1361 вакансия. В других городах, как Львов, Днепр или Одесса, предложений гораздо меньше – несколько десятков. Удаленных вакансий только 173, что существенно уступает офисным позициям, в отличие от общего IT-рынка, где ремоут-позиции более распространены. Для сравнения, на общем IT-рынке hardware-вакансий всего 74 из 6408.
В 2024 году украинцы зарегистрировали более 26 000 новых компаний. Быстрее всего рос сектор MilTech, говорится в исследовании YC.Market. По данным исследования, война способствует развитию рынка компьютерных услуг: спрос на продукцию MilTech вырос не только на программное обеспечение (software), но и высокоточное оборудование (hardware).
