Українці торік відкрили понад 26 000 компаній. Найбільший приріст у Miltech – дослідження YC.Market

У 2024 році в Україні зареєстрували трохи більше ніж 26 000 нових компаній, що на 2,7% менше відносно 2023 року, коли їх відкрилося 26 700, йдеться у дослідженні YouControl.Market 30 січня. Найдинамічніше минулого року зростав сектор машинобудування. Лідером за зростанням частки новостворених компаній стала Київська область.

Ключові факти

У абсолютних значеннях найбільше компаній у 2024 році зареєстровано у Києві – 9200, Дніпропетровській області – 2200 та Львівській області – 2100.

Водночас лідерами за зростанням частки новостворених компаній стали Київська, Черкаська та Хмельницька області. У Київській області зміна її частки в загальній кількості зареєстрованих компаній у 2024 році порівняно з 2023 склала 0,5 п.п. – з 6,9% до 7,4%. У Черкаській області зміна склала 0,4 п.п., у Хмельницькій області – 0,3 п.п.

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Згідно із динамікою за секторами, найбільше нових компаній у 2024 році зареєстрували у оптовій торгівлі – 3400, транспорт і логістика – 2300, операції з нерухомістю – 2200, будівництво – 2000 та сільське господарство – 1900.

Найдинамічніше у 2024 році зростав сектор машинобудування: зміна частки склала 1,4 п.п. – з 2,5% у 2023 році до 3,9% у 2024 році. Приріст нових компаній сектору у 2024 році склав понад 34%, до 1022 компаній (у 2023 році — 670).

Серед компаній ІТ сектору спостерігається зростання: з 5,2% у 2023 році (1382 компанії) до 6,6% у 2024 році (1714 компаній). Частка новостворених компаній у телекомунікаціях зросла на 0,7 п.п. з 0,2% до 0,9%. Позитивний тренд спостерігається і в електроенергетиці.

Згідно із дослідженням, розвиток ринку компʼютерних послуг в умовах війни підкріплюється зростанням попиту на продукцію Miltech-cектору не лише в частині software (програмного забезпечення), а й hardware (високоточного обладнання), які виробляються новоствореними компаніями в галузі машинобудування, телекомунікацій та електроніки.

Натомість у секторах, де є найбільше реєстрацій нових компаній, оптова торгівля, транспорт та логістика, відбувається спад росту частки нових компаній.

Кількість компаній, що припинили діяльність протягом 2024 (3300) року, скоротилася на 12,7% відносно 2023 (3700) року. Найбільше закриттів було у Києві – 528, Дніпропетровській області – 395, Одеській області – 282. Інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

протягом 2024 (3300) року, скоротилася на 12,7% відносно 2023 (3700) року. Найбільше закриттів було у Києві – 528, Дніпропетровській області – 395, Одеській області – 282. Інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. У секторі сільського господарства спостерігається максимальне розширення частки припинення діяльності підприємств, що у 2024 році склало 2 п.п.: з 15,4% до 17,4%.

Поряд із ростом реєстрацій компаній у галузі машинобудування, росте і частка в закритті, також зросла частка закриттів для сектору деревообробної промисловості.

Водночас у секторі охорони здоровʼя, ІТ та інших фінансових послуг спостерігалась нижча інтенсивність закриття компаній.

Контекст

У січні-червні 2024-го в Україні зареєстрували понад 13 000 нових компаній та майже 148 500 ФОПів. Ці показники зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року.

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Водночас реєстрація нових знизилася на 5% до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком. Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 000, ІТ – майже 39 000 та інші послуги – понад 26 000.

Також минулого року в Україні поменшало компаній з іноземними власниками, їх було зареєстровано 1109, що на 24,2% менше, ніж у 2023 році. У порівнянні з 2021 роком, таких бізнесів поменшало на 60%.