Україна та Норвегія підписали меморандум про співпрацю у сфері оборонних технологій, започаткувавши спільну програму Brave-Norway із бюджетом у €20 млн, який країни фінансують порівну. Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

У межах ініціативи планується:

надання грантів для стартапів, які розробляють рішення у сфері безпілотних систем та передових оборонних технологій;

організація спільних хакатонів для створення інноваційних рішень, що можуть вплинути на хід бойових дій;

розвиток платформ для співпраці між науково-дослідними установами та прискорення технологічних розробок.

З українського боку реалізацію програми забезпечуватиме кластер оборонних інновацій Brave1. Норвегія внесе €10 млн (приблизно 115 млн норвезьких крон) через Фонд розвитку інновацій, які будуть спрямовані на закупівлю та тестування ключових оборонних технологій в Україні. Українська сторона також виділить €10 млн для фінансування програми.

Контекст

На заході Defense Tech Valley 2025 чотири компанії із США та Європи заявили про намір інвестувати понад $100 млн в український сектор оборонних технологій, а також анонсували перші закриті раунди фінансування. З 2024 року українські оборонні стартапи залучили $90 млн інвестицій, при цьому середній обсяг угоди зріс із $300 000 до $1 млн, такі дані наводить Brave1.