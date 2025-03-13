«Рівнеазот» відновив роботу після вимушеної зупинки

Підприємство «Рівнеазот», що входить до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, повернуло ключові цехи до планової роботи з виробництва мінеральних добрив. Про це це повідомила пресслужба групи Group DF, куди входить Ostchem 13 березня.

Деталі

У лютому роботу підприємства терміново призупинили через значні збої в електропостачанні.

Лінія аміаку виробляє 650 тонн на добу, неконцентрованої азотної кислоти – 1000 тонн на добу, а цех аміачної селітри досягне 40 000 тонн на місяць.

Запущено цехи аміаку (А-2), азотної кислоти й аміачної селітри, газопостачання забезпечене, а відвантаження продукції вже почалося, заявив голови правління компанії Михайло Заблуда. Найближчими днями цехи вийдуть на повне завантаження, щоб виконати контракти аграріїв.

Контекст

У 2024 році Ostchem виготовив 1,8 млн тонн мінеральних добрив, що на 13% менше, ніж 2,1 млн тонн у 2023 році. Потужності холдингу завантажувалися в середньому на 70%. Компанія пояснює спад низькими цінами на зерно, перебоями з електрикою через війну та конкуренцією з дешевим імпортом.

«Рівнеазот» скоротив випуск на 22% – до 407 тис. тонн із 528 000 тонн, тоді як Черкаський «Азот» залишився на рівні 1,4 млн тонн. Структура виробництва: аміачна селітра – 760 200 тонн (41,9%), КАС – 506 700 тонн (27,9%), карбамід – 401 900 тонн (22,2%), аміак – 75 000 тонн (4,1%).