Литовська тактика. Мережа супермаркетів Novus два роки поспіль зростає швидше за конкурентів у продуктовому ритейлі. Чи зможе вона наздогнати «Сільпо» і АТБ

Формат супермаркетів Novus відповідає духу часу: в магазинах на першому місці раціональність та доцільність, підкріплені хорошим рівнем технологічності. Попри велику війну Novus інвестує в розширення та прагне потрапити до трійки найбільших ритейлерів країни. Чим ще він залучає покупців?

20 березня 2022 року РФ уперше поцілила по Києву гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Смертоносна зброя зруйнувала частину ТРЦ Retroville на Виноградарі та офісну будівлю поруч, яка входила до складу комплексу. Загинуло щонайменше восьмеро цивільних. У Retroville розміщувався головний офіс одного з найбільших продовольчих ритейлерів Novus. Крім цього, мережа втратила склад під Броварами і майже 10% магазинів. Novus оцінює збитки від війни у 2 млрд грн.

Два з половиною роки по тому Novus – найдинамічніший продуктовий ритейлер України. За шість місяців 2024‐го його виторг зріс на 26%, до 13,4 млрд грн, відносно першого півріччя 2023‐го. Досягнення конкурентів скромніші: АТБ зріс на 14%, Fozzy Group – на 3%.