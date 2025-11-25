В ночь на 25 ноября во время массированного российского удара по Киеву был поврежден единый логистический центр сети супермаркетов Novus. Факт удара по объекту Forbes Ukraine подтвердили в компании. На данный момент известно о четырех погибших водителях поставщиков сети.

Ключевые факты

Площадь логистического центра Novus составляла 40 000 кв. м. Это был единый распределительный центр сети, который объединили с семью меньшими.

В результате попадания рядом с четырехэтажным складским зданием обнаружены тела четырех погибших, еще три человека ранены, говорится в сообщении ГСЧС Украина. Пожар ликвидирован.

Фото пресс-службы ГСЧС свидетельствуют, что речь идет именно о логистическом центре Novus. В компании подтвердили Forbes Ukraine, что это их объект.

Дополнено . Позже компания официально подтвердила повреждение логистического центра. «Именно благодаря его работе мы ежедневно обеспечивали бесперебойные поставки продуктов в магазины», – говорится в комментарии. В настоящее время логистический центр не работает.

. Позже компания официально подтвердила повреждение логистического центра. «Именно благодаря его работе мы ежедневно обеспечивали бесперебойные поставки продуктов в магазины», – говорится в комментарии. В настоящее время логистический центр не работает. По данным компании, во время атаки погибли четыре водителя поставщиков, прибывших на выгрузку товаров, еще пять человек получили ранения. Находившиеся в укрытии во время атаки сотрудники Novus не пострадали. «Мы искренне, от всего сердца выражаем соболезнования семьям погибших», – говорится в сообщении.

Novus обещает оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям и пострадавшим.

Компания сейчас оценивает масштабы ущерба. Несмотря на удар, дефицита товаров в магазинах не будет, отмечается в сообщении.

Логистические маршруты будут перестроены, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и в кратчайшие сроки возобновить работу склада, отметил Novus.

Россия обстреляла логистический центр Novus

Контекст

Novus запустил свой логистический центр в январе 2024 года. Для его строительства привлекали кредитные средства ЕБРР, рассказал в кулуарах форума «НадЛюди» от Forbes Ukraine гендиректор Novus Марк Петкевич.

В марте 2022-го Россия ударила по Киеву гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», разрушив часть ТРЦ Retroville на Виноградаре, где размещался головной офис одного из крупнейших продовольственных ритейлеров Novus. Кроме того, сеть потеряла склад под Броварами и около 10% магазинов. В декабре 2024 года Novus оценивал убытки от войны в 2 млрд грн.

Несмотря на потери, сеть продолжает рост – выручка за шесть месяцев 2025-го составила 16,3 млрд грн, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным YouControl.

Сеть Novus развивает литовская компания BT Invest, основанная в 2008 году Раймондасом Туменасом и Игорем Беззубом. В октябре 2025-го сеть насчитывала 141 объект: 88 супермаркетов Novus, 51 магазин «Ми Маркет» и два дискаунтера «Хапайка», работающих в столичном регионе, Тернополе и Ровно.