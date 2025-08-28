У ніч на 28 серпня Росія завдала ракетного удару по сортувальному депо «Нової пошти», влучивши в автодвір. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Внаслідок атаки постраждали троє працівників: Сергій Славенський, фахівець ділянки, перебуває у тяжкому стані; Іван Дульнєв, фахівець ділянки, у стані середньої тяжкості; Юрій Юхимчук, водій авто БДФ, у стані середньої тяжкості.

«Нова пошта» заявила, що вже надає постраждалим та їхнім сім’ям повну підтримку, включаючи медичну, психологічну та матеріальну допомогу.

Компанія зазначила, що посилки залишилися неушкодженими, однак через повітряну тривогу сортування не проводилося, що може спричинити затримки в доставці.

Контекст

У ніч на 28 серпня Росія здійснила масований удар по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БПЛА, ракети повітряного та наземного базування. Силами протиповітряної оборони України знищено 589 із них.

Унаслідок атаки на Київ загинули щонайменше 12 осіб, серед них одна дитина, десятки людей отримали поранення. Під час обстрілу столиці постраждали дві будівлі Головного управління Державної податкової служби, а також будівлі, в яких розташовані головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банку. Крім того, зазнав пошкоджень новий медичний центр «Добробут» на вул. Антоновича, 40. Через ці пошкодження центр тимчасово не працюватиме 28 серпня.

Також внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одне з відділень «Укрпошти». Генеральний директор компанії Ігор Смілянський зазначив, що через безпекову ситуацію в Херсоні можливі затримки з доставкою.