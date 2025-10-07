У ніч на 7 жовтня Росія знову била по залізничній та енергетичній інфраструктурі. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу «Укрзалізниці», заявив віцепремʼєр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. «Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками. На щастя, без постраждалих», – зазначив Кулеба.

За його словами, через атаку тимчасово затримувались поїзди «Харків – Львів», «Львів – Харків», «Краматорськ – Львів», зараз усі в русі.

Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт – без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах, повідомив він.

Схожа ситуація в Сумах – зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста, розповів Кулеба.

Він зазначив, що залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

«Мета ворога очевидна – Росія намагається зробити «зброєю» холод і темряву.

Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу «Укрзалізниці», яка залишається критичною артерією країни», – заявив він.

Наслідки нічної атаки на локомотивне депо у Полтаві. Фото зі сторінки у Facebook Олексія Кулеби

Ще з липня російські війська розпочали цілеспрямовані удари по залізничній інфраструктурі України, повідомив раніше голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. «Шахеди систематично атакують наші ключові вузлові станції.

Наприклад, удари завдавалися по станціях Лозова, Синельникове та Козятин. Фактично, по всій території країни ворог цілить у важливі залізничні об’єкти», – зазначив він. За словами Перцовського, під час комплексних атак страждають енергетичні підстанції, локомотивні депо та пасажирські вокзали.

У ніч на 28 серпня Росія пошкодила окремі ділянки залізничних колій та парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ у Києві.

7 вересня ворог завдав масованих ударів по Кременчуку, серйозно пошкодивши Крюківський міст – єдину переправу через Дніпро, яка з’єднує не лише місто з населенням 200 000 осіб, а й увесь промисловий регіон на десятки кілометрів.

17 вересня Росія здійснила масштабну атаку на підстанції «Укрзалізниці», що призвело до затримок пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках, повідомила компанія.

У ніч на 2 жовтня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі «Укрзалізниці» в Одесі та Конотопі на Сумщині.