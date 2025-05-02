Росія через Китай отримала південнокорейські верстати для виробництва «Ланцетів» та «Іскандерів» – The Korea Times

На російських оборонних підприємствах, де виготовляють дрони «Ланцет» і пускові установки для ракет «Іскандер», виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions вартістю понад $19 млн. Про це пише The Korea Times з посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України (РЕБ).

Деталі

За даними РЕБ, обладнання потрапило до Росії попри санкції, через компанії з Китаю. Зокрема, йдеться про Silver Technology, яка вказує себе як офіційного партнера DN Solutions.

Розслідувачі встановили, що верстати прибули до РФ вже після початку повномасштабного вторгнення – у 2023–2024 роках. Це були нові верстати, придбані за прямими контрактами, йдеться у звіті.

Україна закликає владу Південної Кореї переглянути політику експортного контролю і перевірити дії DN Solutions. РЕБ вважає, що компанія мала змогу відстежити реекспорт своєї продукції.

DN Solutions заперечує поставки до Росії після 2022 року. Компанія заявила, що дотримуються законодавства Республіки Корея, і вже припинила співпрацю з китайськими контрагентами, щойно дізналися про факти реекспорту.

Контекст

DN Solutions (раніше Doosan Machine Tools) – один із провідних світових виробників верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Компанія пропонує широкий асортимент токарних, фрезерних і багатоосьових обробних центрів для різних галузей промисловості. Їхнє обладнання відоме високою точністю, надійністю та інноваційними технологіями.

До 2022 року DN Solutions постачала верстати до Росії через дистриб’юторів або прямі контракти. Після введення міжнародних санкцій проти Росії у 2022 році постачання високотехнологічного обладнання, зокрема ЧПК-верстатів, ускладнилося.