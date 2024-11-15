Росія стала найбільшим експортним напрямком для китайських автомобілів після введення західних санкцій

За перші девʼять місяців цього року Росія стала найбільшим експортним напрямком для китайських автомобілів, обсяг яких досяг 849 951 автомобіля, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів, пише Financial Times. Санкції змусили західні бренди розірвати звʼязки з Москвою.

Зростання продажів у Росії допомагає китайським автовиробникам у той час, коли Пекін стикається з вищими митами на експорт електромобілів з боку Вашингтона та Брюсселя.