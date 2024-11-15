Росія стала найбільшим експортним напрямком для китайських автомобілів після введення західних санкцій

За перші девʼять місяців цього року Росія стала найбільшим експортним напрямком для китайських автомобілів, обсяг яких досяг 849 951 автомобіля, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів, пише Financial Times. Санкції змусили західні бренди розірвати звʼязки з Москвою.
Зростання продажів у Росії допомагає китайським автовиробникам у той час, коли Пекін стикається з вищими митами на експорт електромобілів з боку Вашингтона та Брюсселя.
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Ключові факти
- Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спровокувало різке падіння продажів автомобілів європейських, корейських та японських автовиробників, які раніше домінували на автомобільному ринку країни. На момент повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх бренди займали 69% усіх продажів, за даними аналітичного агентства «Автостат». Нині їхня частка ринку становить лише 8,5%, тоді як частка китайських виробників за той же період зросла з 9% до 57%.
- За перші девʼять місяців цього року Китай поставив до Росії 849 951 автомобіля, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів. Другий за величиною напрямок, Мексика, імпортував менше половини цього обсягу.
- За даними китайської митниці, у вересні (останньому місяці, за яким є повні дані) тамтешні автовиробники експортували до Росії автомобілі на суму $1,8 млрд в порівнянні з $96 млн за той же місяць у 2021 році.
- «Зоряне зростання експорту автомобілів з Китаю в останні роки в основному залежить від внеску російського ринку, – сказав генеральний секретар CPCA (Китайська асоціація пасажирських автомобілів) Цуй Дуншу. – Різкі коливання і зміни в конкурентному середовищі російського автомобільного ринку надали китайським автомобільним компаніям широкі можливості для збуту і величезний прибуток».
- Близько 90% китайських автомобілів, що продаються в Росію, оснащені двигунами внутрішнього згоряння.
- Неофіційні автодилери, як і раніше, ввозять у країну відомі західні бренди паралельними маршрутами імпорту, але високі цінники гальмують зростання їхньої усталеної клієнтської бази. У Німеччині водії можуть купити BMW X5 30d приблизно за $95 000, згідно з офіційним сайтом компанії. Ціни на ту ж модель у Росії варіюються від $152 000 до $203 000, згідно з даними онлайн-торговельних майданчиків.
- Водночас російські автовиробники сильно постраждали від санкцій, які обмежили доступ до західних деталей та технологій. Щоб компенсувати це, вони часто зверталися до Китаю.
Контекст
Торгові відносини між Росією та Китаєм нерівномірні. Китай, який і так був головним торговим партнером Кремля до повномасштабного вторгнення Росії на Україну в 2022 році, тепер забезпечує понад половину всього офіційного експорту до Росії, згідно з Trade Data Monitor. У вересні лише 5% від загального обсягу імпорту Китаю припадало на Росію.
Аналітики вважають, що зростаючий обсяг торгівлі між Росією та Китаєм може ускладнити виявлення «тіньового» імпорту Москвою санкційних товарів, який у минулому виділявся у торгових даних невеликих транзитних країн.
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