Китай представив пакет заходів на $1,4 трлн для підтримки економіки

Китай оголосив про фіскальний пакет у розмірі 10 трлн юанів ($1,4 трлн), щоб допомогти підтримати свою економіку, що похитнулася, оскільки друга за величиною економіка світу готується до посилення торгової напруженості зі США при Дональді Трампі, пише Financial Times .

Ключові факти

Пекін дозволив місцевим органам влади, які мають велику заборгованість, випустити нові облігації на суму 6 трлн юанів протягом трьох років і перерозподілити додатково 4 трлн юанів із раніше запланованих облігацій протягом пʼяти років для реструктуризації своїх фінансів.

Китайські чиновники не оголосили про додаткові заходи щодо прямого стимулювання внутрішнього попиту, що може розчарувати ринки, які сподівалися, що пакет також допоможе споживачам.

Урядовці додали, що «вивчають» додаткові заходи щодо рекапіталізації великих банків, купівлі незавершеної нерухомості та зміцнення споживання.

Відразу після цієї заяви китайський юань різко ослаб по відношенню до долара США: курс юаня впав на 0,4%, до менше 7,17 юаня за долар.

Аналітики стверджують, що Китаю необхідно терміново розібратися з проблемами всередині, що бʼють по його економіці, включаючи спад на ринку житла, який підірвав доходи домогосподарств і місцевих органів влади, перш ніж мита Дональда Трампа вдарять по його зовнішньому сектору.

У разі реалізації нові мита США можуть скоротити ВВП Китаю на кілька процентних пунктів у той момент, коли економіка вкрай вразлива.

Аналітики очікують, що Пекін оголосить про додаткову підтримку економіки, як тільки найближчими місяцями порядок денний Трампа стане більш зрозумілим.

Є ознаки того, що вжиті урядом у вересні заходи грошово-кредитного стимулювання, що включають зниження відсоткових ставок та підтримку ринків акцій та нерухомості, почали впливати на економіку.

Контекст

Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США привернула особливу увагу до його передвиборної обіцянки запровадити мита на китайський імпорт, що перевищують 60%, і, ймовірно, сприятиме переміщенню запасів на склади на головному експортному ринку Китаю.

Погроза Трампа запровадити мито налякала власників китайських фабрик і чиновників, оскільки на кону постачання на суму близько $500 млрд на рік, тоді як торговельна напруга з ЄС, до якого минулого року було поставлено китайських товарів на суму $466 млрд, посилилася.

У жовтні експорт Китаю зріс на 12,7% в річному обчисленні, це найшвидші темпи за останні два роки, оскільки заводи спішно відправляли товари на основні ринки в очікуванні додаткових мит з боку США та Євросоюзу.