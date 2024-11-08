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Китай представив пакет заходів на $1,4 трлн для підтримки економіки

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Китай оголосив про фіскальний пакет у розмірі 10 трлн юанів ($1,4 трлн), щоб допомогти підтримати свою економіку, що похитнулася, оскільки друга за величиною економіка світу готується до посилення торгової напруженості зі США при Дональді Трампі, пише Financial Times.

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Ключові факти

  • Пекін дозволив місцевим органам влади, які мають велику заборгованість, випустити нові облігації на суму 6 трлн юанів протягом трьох років і перерозподілити додатково 4 трлн юанів із раніше запланованих облігацій протягом пʼяти років для реструктуризації своїх фінансів.
  • Китайські чиновники не оголосили про додаткові заходи щодо прямого стимулювання внутрішнього попиту, що може розчарувати ринки, які сподівалися, що пакет також допоможе споживачам. 
  • Урядовці додали, що «вивчають» додаткові заходи щодо рекапіталізації великих банків, купівлі незавершеної нерухомості та зміцнення споживання.
  • Відразу після цієї заяви китайський юань різко ослаб по відношенню до долара США: курс юаня впав на 0,4%, до менше 7,17 юаня за долар.
  • Аналітики стверджують, що Китаю необхідно терміново розібратися з проблемами всередині, що бʼють по його економіці, включаючи спад на ринку житла, який підірвав доходи домогосподарств і місцевих органів влади, перш ніж мита Дональда Трампа вдарять по його зовнішньому сектору.
  • У разі реалізації нові мита США можуть скоротити ВВП Китаю на кілька процентних пунктів у той момент, коли економіка вкрай вразлива.
  • Аналітики очікують, що Пекін оголосить про додаткову підтримку економіки, як тільки найближчими місяцями порядок денний Трампа стане більш зрозумілим.
  • Є ознаки того, що вжиті урядом у вересні заходи грошово-кредитного стимулювання, що включають зниження відсоткових ставок та підтримку ринків акцій та нерухомості, почали впливати на економіку.

Контекст

Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США привернула особливу увагу до його передвиборної обіцянки запровадити мита на китайський імпорт, що перевищують 60%, і, ймовірно, сприятиме переміщенню запасів на склади на головному експортному ринку Китаю.

Погроза Трампа запровадити мито налякала власників китайських фабрик і чиновників, оскільки на кону постачання на суму близько $500 млрд на рік, тоді як торговельна напруга з ЄС, до якого минулого року було поставлено китайських товарів на суму $466 млрд, посилилася.

У жовтні експорт Китаю зріс на 12,7% в річному обчисленні, це найшвидші темпи за останні два роки, оскільки заводи спішно відправляли товари на основні ринки в очікуванні додаткових мит з боку США та Євросоюзу.

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