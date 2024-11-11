Профіцит торговельного балансу Китаю наближається до $1 трлн. Чим це загрожує другій економіці світу

Профіцит торговельного балансу Китаю 2024 року сягне нового рекорду. Це поставить Пекін на шлях зіткнення з найбільшими економіками світу та поглибить дисбаланс у світовій торгівлі, який ризикує спровокувати обраний президент Дональд Трамп , пише Bloomberg .

Деталі

Різниця між китайським експортом та імпортом сягне майже $1 трлн, якщо й надалі збільшуватиметься такими самими темпами, як і торік, за розрахунками Bloomberg.

За 10 місяців цього року профіцит торговельного балансу Китаю злетів до $785 млрд, що є найвищим показником за цей період. В порівнянні з 2023 роком він збільшився майже на 16%, свідчать дані, опубліковані минулого тижня.

Китай дедалі більше покладається на експорт, щоб компенсувати слабкість внутрішнього попиту, яку лише нещодавно спробував усунути за допомогою стимулів в економіку, зазначило агентство.

Ця однобока тенденція викликає невдоволення дедалі більшої кількості країн, а нова адміністрація Трампа, ймовірно, запровадить тарифи, які скоротять потік експорту в США. Країни від Південної Америки до Європи вже підняли тарифи на китайські товарів, такі як сталь та електромобілі.

Іноземні компанії також виводять гроші з Китаю: за перші девʼять місяців цього року обсяг прямих іноземних інвестицій скоротився, згідно з даними, опублікованими в пʼятницю.

Якщо зниження продовжиться до кінця року, це буде перший річний чистий відтік прямих іноземних інвестицій з моменту початку спостережень у 1990 році, наголосило видання.

Іноземні компанії також виводять гроші з Китаю: зобовʼязання за прямими іноземними інвестиціями скоротилися з початку року. Якщо падіння продовжиться до кінця року, це буде перший річний чистий відтік прямих іноземних інвестицій щонайменше з 1990 року, коли почався збір порівнянних даних.

Контекст

8 листопада Китай оголосив про фіскальний пакет у розмірі 10 трлн юанів ($1,4 трлн), щоб допомогти підтримати свою економіку, що похитнулася. Таким чином Пекін готується до посилення торгової напруженості зі США при Дональді Трампі, писала FT.

Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США привернула особливу увагу до його передвиборної обіцянки запровадити мита на китайський імпорт, що перевищують 60%, і, ймовірно, сприятиме переміщенню запасів на склади на головному експортному ринку Китаю.

Погроза Трампа запровадити мито налякала власників китайських фабрик і чиновників, оскільки на кону постачання на суму близько $500 млрд на рік, тоді як торговельна напруга з ЄС, до якого минулого року було поставлено китайських товарів на суму $466 млрд, посилилася.