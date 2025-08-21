Атаки Росії на американські підприємства не лише наносять матеріальні збитки, але й підривають економічну стабільність та руйнують цінності, на яких побудовані Сполучені Штати , заявив в коментарі Forbes Ukraine голова Американської торгової палати (ACC) Енді Гундер. 21 серпня Росія вдарила по одному з найбільших американських інвесторів в Україні – заводу Flex International у Мукачеві, що виробляє електроніку для Google, Nike, Lenovo, Philips та Nespresso.

Ключові факти

«Росія продовжує знищувати американський бізнес в Україні, цілеспрямовано атакуючи компанії, що інвестують і торгуються на фондових ринках США», – заявив Гундер, реагуючи на атаку по заводу Flex.

«[Це] одна з найбільших американських інвестицій в Україну», – зазначив він.

«[Це] одна з найбільших американських інвестицій в Україну», – зазначив він. Своїми атаками Росія знищує не лише Україну – вона підриває лідерство США, їхні цінності та в прямому сенсі американський бізнес, переконаний голова ACC. «Росія точно не прагне миру», – додав він.

У своєму зверненні до американської влади він закликав президента США Дональда Трампа «підтримати американський бізнес в Україні», наголосивши, що це питання безпеки, інвестицій та майбутнього. Він також зазначив, що важливо надати компаніям додатковий захист, зокрема через постачання систем Patriot, що забезпечить безпеку та життя працівників.

«Стати на захист цінностей, на яких побудовані Сполучені Штати. Показати Путіну, що Америка захищає своїх», – зазначив Гундер.

Контекст

У ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударами опинилися Львів, Мукачево, Луцьк, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Є загиблі, поранені та масштабні руйнування. Під удар потрапив завод «Флекстронікс» американської компанії Flex International – одного зі світових лідерів із контрактного виробництва електроніки. Її акції котируються на фондовій біржі США – NASDAQ. Продукцію зі свого закарпатського заводу Flex продавала Google, Nike, Lenovo, Philips та Nespresso.

Внаслідок удару на підприємстві Flex сталась масштабна пожежа, написав міський голова Мукачева Андрій Балога у своєму Telegram. Попри евакуацію 600 працівників нічної зміни, відомо про 12 постраждалих.

У червні 2025 року російські ракети влучили в офіс компанії Boeing у Києві, що спричинило значні пошкодження будівлі, та обійшлося без жертв. Це міг бути цілеспрямований удар по американській аерокосмічній компанії, писала FT, ознайомившись із фотографіями з місця події та поспілкувавшись із шістьома співрозмовниками в компанії.