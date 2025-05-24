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Росія вдарила дронами по припортовій інфраструктурі Одеської області

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 24 травня Росія атакувала Одеську область безпілотниками, завдавши удару по припортовій інфраструктурі. Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі.

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Деталі 

  • За даними слідства, російські сили цілили в об’єкти припортової інфраструктури. 
  • «Триває огляд місця події, прокурори разом зі слідчими фіксують черговий воєнний злочин РФ», – зазначили в прокуратурі.
  • Розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Контекст 

23 травня 2025 року Росія атакувала Одеський порт двома балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, восьмеро отримали поранення. Пошкоджено машинне відділення, вибито вікна й двері в адміністративних будівлях, знищено транспорт і техніку.

У ніч на 24 травня в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через БПЛА: з 00:10 до 00:44 та з 00:52 до 01:26. За даними Повітряних сил, ударні дрони рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. Близько 00:21 в місті пролунали вибухи.

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