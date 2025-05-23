Росія вдарила двома балістичними ракетами по одеському порту, є жертви і руйнування

Сьогодні, 23 травня, Росія вдарила двома балістичними ракетами по одеському порту, повідомляє Міністерство розвитку громад. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.
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Ключові факти
- Внаслідок атаки загинула одна людина – працівник порту. Восьмеро отримали поранення – також цивільні працівники підприємства. Четверо з них у важкому стані. Всім їм надається допомога.
- Через обстріл пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.
- Віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що у місці атаки не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура.
- «Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу. Маємо посилювати захист нашої портової інфраструктури. І продовжувати роботу над гарантуванням свободи та безпеки судноплавства», – зазначив він.
Контекст
За час великої війни Росія пошкодила та знищила майже 400 обʼєктів портової інфраструктури, понад 30 суден. Постраждало 106 цивільних осіб.
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