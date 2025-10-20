Росія у ніч на 20 жовтня атакували тягову підстанцію АТ «Укрзалізниця» на Чернігівщині та завдали шкоди портовій інфраструктурі, зокрема окремим об’єктам і приміщенням. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Деталі

«Залізничні енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи, але ворог спрямував БПЛА на місце ремонту. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно евакуювали в безпечне місце, тож постраждалих немає», – зазначив Кулеба.

Він додав, що рух поїздів забезпечено, зокрема завдяки використанню резервних тепловозів. Водночас Кулеба уточнив, що пожежі в портовій інфраструктурі вдалося локалізувати, але низка портів тимчасово не приймає поїзди.

Наслідки атаки Фото: Олексій Кулеба

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що через ворожі обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, що призвело до змін у регіональному сполученні.

Наслідки атаки Фото: Олексій Кулеба

Контекст

У ніч із 19 на 20 жовтня ворог здійснив атаку, застосувавши три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із тимчасово окупованого Криму та 60 ударних БПЛА, включно з Shahed, Гербера та іншими типами безпілотників, запущених із районів Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (ТОТ Криму), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Близько 40 із них були дронами типу Shahed.

Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною було знищено або подавлено 38 ворожих БПЛА (Shahed, Гербера та інших типів) на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет і 20 ударних БПЛА по 12 об’єктах.