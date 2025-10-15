За останні сім днів Росія тричі масовано обстрілювала газову інфраструктуру Групи «Нафтогаз», зокрема в ніч на 15 жовтня атакувала одну з теплоелектроцентралей компанії. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Деталі

Під атаками опинилися газовидобувні об’єкти на Харківщині, а також газова інфраструктура на Сумщині та Чернігівщині.

«Ці об’єкти не мають жодного відношення до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти терору, прагнучи залишити Україну без газу, тепла та електрики взимку», – наголосив очільник «Нафтогазу».

Контекст

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, прагнучи ускладнити опалювальний сезон.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ знову зосередилася на енергетичних об’єктах, проводячи розвідку для підготовки масштабних ударів, зокрема в тилу.

Минулої зими через пошкодження об’єктів російськими ракетами Україна була змушена наростити імпорт газу з ЄС. Тоді втрати у видобутку газу могли досягати 40%.

У квітні 2025 року група «Нафтогаз» повідомила, що відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки в лютому.

Група «Нафтогаз України» (через дочірні компанії АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта») забезпечує понад 80% загального видобутку газу в Україні, який у 2024 році склав 19,1 млрд куб. м.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувні об’єкти «Нафтогазу» від початку повномасштабного вторгнення.