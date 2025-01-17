Росія змінила тактику атак на енергетичну систему України – Галущенко

Росія цього опалювального сезону підвищила інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру, застосовуючи новітні види озброєння, що призводить до значних пошкоджень та ускладнює процес відновлення обʼєктів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, йдеться в стенограмі засідання «Години запитань до уряду», розміщеної на сайті Ради.

Деталі

«Цей опалювальний сезон став для нас випробуванням, оскільки Росія застосовує нові види зброї. Сьогодні енергетична система України піддається атакам найсучаснішими ракетами та боєприпасами», – заявив Галущенко.

Найбільшу загрозу, за словами міністра, становлять балістичні ракети та зброя з касетними боєприпасами, які наносять серйозні пошкодження та ускладнюють відновлення енергетичних обʼєктів. Минулого року Росія атакувала енергосистему 1750 ракетами та дронами, а з 17 листопада поточного року вже зафіксовано 900 нових атак.

Галущенко зазначив, що не може коментувати наслідки останнього нападу 15 січня, зокрема щодо газової інфраструктури. Проте він запевнив, що постачання газу споживачам продовжується стабільно.

Контекст

Росія почала обстрілювати енергетичну інфраструктуру України 10 жовтня 2022 року. Відтоді регулярні атаки призвели до руйнування понад 9 ГВт електрогенерації. Ще 18 ГВт потужностей опинилися під контролем російських окупантів.

З червня по листопад 2024 року українські банки отримали від бізнесу заявки на кредитування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 68,6 млрд грн. При цьому було профінансовано 8,3 млрд грн, згідно з даними Національного банку.

Масовані обстріли української енергетики в 2024 році обійшлися Росії у $5,6 млрд, за оцінками Forbes Ukraine, зробленими на основі даних Повітряних сил ЗСУ та цін на аналогічне озброєння. Детальніше про те, як українській енергетиці вдалося витримати ці атаки, читайте у статті Forbes Ukraine.