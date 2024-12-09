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Банки надали бізнесу 8,3 млрд грн кредитів на відновлення енергетики. Заявок загалом – на 69 млрд грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

З червня по листопад 2024 року українські банки отримали заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на суму 68,6 млрд грн, з яких профінансовано 8,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ 9 грудня. Валовий портфель кредитів для юридичних осіб на енергетичні потреби, з урахуванням погашення, досяг 5,2 млрд грн.

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Деталі 

  • У листопаді подано 307 заявок на 2,3 млрд грн, з яких схвалено 197 заявок на 3,8 млрд грн і видано 202 кредити загальною сумою 2,6 млрд грн. Загальна профінансована з червня потужність генерації становить понад 390 мВт. 
  • Основними напрямами фінансування стали: газопоршневі когенераційні установки (185 мВт), дизельні та бензинові генератори (102 мВт), сонячні електростанції (102 мВт). Проєкти реалізуються у 21 області країни.
  • Громадянам за звітний період надано кредитів на 129 млн грн, а за весь період із червня – на 547 млн грн. Валовий портфель кредитів для фізосіб досяг 479 млн грн.

Контекст 

З червня до жовтня 2024 року банки отримали 2927 заявок від бізнесу на загальну суму 66,2 млрд грн у рамках програми фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, повідомляє Національний банк України. Станом на кінець жовтня схвалено заявки на 11,7 млрд грн, із яких частина угод вже підписана, а решта готується до підписання. Валовий портфель кредитів для юридичних осіб на енергетичні потреби сягнув 3,4 млрд грн.

Лише у жовтні бізнес подав 443 нові заявки на 11,5 млрд грн. Банки схвалили 1699 заявок на 3,9 млрд грн і видали 267 кредитів на загальну суму 1,56 млрд грн. За весь період із червня профінансована потужність генерації становила близько 310 мВт.

У жовтні громадяни отримали 1000 кредитів на 176 млн грн, збільшивши валовий портфель кредитів для фізичних осіб до 366 млн грн.

За підсумками дискусії комітету з монетарної політики НБУ, восьмеро з десяти членів прогнозують збереження облікової ставки на рівні 13% на наступному засіданні в грудні, тоді як двоє очікують підвищення до 14%. Жоден із членів комітету не прогнозує її зниження.

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