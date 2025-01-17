Россия изменила тактику атак на энергетическую систему Украины – Галущенко

Россия в этом отопительном сезоне повысила интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новейшие виды вооружения, что приводит к значительным повреждениям и усложняет процесс восстановления объектов. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Подробности

«Этот отопительный сезон стал для нас испытанием, поскольку Россия применяет новые виды оружия. Сегодня энергетическая система Украины подвергается атакам самыми современными ракетами и боеприпасами», – заявил Галущенко.

Наибольшую угрозу, по словам министра, представляют баллистические ракеты и оружие с кассетными боеприпасами, которые наносят серьезные повреждения и затрудняют восстановление энергетических объектов.

Галущенко отметил, что не может комментировать последствия последнего нападения 15 января, в том числе по газовой инфраструктуре. Однако он заверил, что поставка газа потребителям продолжается стабильно.

Контекст

Россия начала обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины 10 октября 2022 года. С этого времени регулярные атаки привели к разрушению более 9 ГВт электрогенерации. Еще 18 ГВт мощностей оказались под контролем российских окупантов.

С июня по ноябрь 2024 года украинские банки получили от бизнеса заявки на кредитование проектов восстановления энергетической инфраструктуры на общую сумму 68,6 млрд грн. При этом было профинансировано 8,3 млрд грн, согласно данным Национального банка.

Массированные обстрелы украинской энергетики в 2024 году обошлись России в $5,6 млрд, по оценкам Forbes Ukraine, сделанным на основе данных Воздушных сил ВСУ и цен на аналогичное вооружение. Детальнее о том, как украинской энергетике удалось выдержать эти атаки, читайте в статье Forbes Ukraine.