Росія витратила $5,6 млрд на атаки по енергосистемі України у 2024-му, але так і не зруйнувала її. Що допомогло встояти

Атаки сотнями ракет і дронів не змогли занурити Україну в темряву. Як енергосистема уникнула блекауту та що варто покращити у 2025-му?
Енергосистема України пережила в 2024 році 12 масованих атак. Росія випустила по українських енергообʼєктах 708 ракет і 839 дронів вартістю $5,6 млрд, за розрахунками Forbes.
Найбільше РФ витратилась на атаку 26 серпня: 109 дронів і 127 ракет обійшлися у близько $1,3 млрд. Сили ППО тоді збили 102 ракети та 99 дронів. Значних пошкоджень зазнали підстанції «Укренерго» та інфраструктура підземних газових сховищ.
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