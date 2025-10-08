Підписка від 49 грн
Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК: є поранені

Росія атакувала теплову електростанцію ДТЕК, поранено двох енергетиків. Про це повідомила пресслужба компанії 8 жовтня.

  • «Обладнання ТЕС отримало серйозні пошкодження. Двох енергетиків поранено, їм оперативно надано необхідну медичну допомогу», – зазначили в ДТЕК.
  • У компанії повідомили, що наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки. 

Контекст 

У 2024 році Росія здійснила 13 потужних атак на енергетичну інфраструктуру України, завдавши значних ушкоджень теплоелектростанціям «ДТЕК Енерго». З початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали 205 ворожих ударів. У результаті цих атак 56 енергетиків були поранені, а четверо загинули.

Для відновлення роботи «ДТЕК Енерго» інвестувала 3,6 млрд грн у ремонт теплоелектростанцій та 7,5 млрд грн у розвиток вугільної промисловості України.

