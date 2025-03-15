Росія завдала масованого удару по енергетичних об’єктах ДТЕК

Росія здійснила масштабну атаку на енергетичні об’єкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомила пресслужба компанії 15 березня.

Деталі

Зазначається, що частина мешканців Дніпропетровщини й Одещини залишилася без електрики.

Пошкодження суттєві. Енергетики вже приступили до робіт на об’єктах, докладаючи всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання в оселях, повідомили в ДТЕК.

Контекст

У ніч на 15 березня українські Сили ППО збили 130 ударних дронів Shahed над територією України, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Ще 38 безпілотників-імітаторів не дісталися своїх цілей і були втрачені радарами.

Росія загалом випустила 178 БпЛА, включно з ударними Shahed та імітаторами, атакуючи з різних напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).