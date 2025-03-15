Росія атакувала Кривий Ріг балістикою, є постраждалі (фото)

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в центр житлового кварталу. Внаслідок атаки постраждали 14 осіб, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул 15 березня.

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За його словами, ворог випустив дві балістичні ракети, одна з яких влучила в нічний клуб у густонаселеному районі з багатоповерхівками. Також постраждав об’єкт цивільної інфраструктури.

Усі 14 постраждалих – цивільні, зокрема четверо жінок і двоє дітей (2 і 15 років). Троє перебувають у лікарні, один із них, 64-річний чоловік, у важкому стані.

Окрім клубу, пошкоджено 15 багатоповерхівок, близько 10 приватних будинків, станцію швидкісного трамвая, чотири навчальні заклади, п’ять бізнес-об’єктів, комунікації «Тепломережі», аптеку та автомобілі. Дані ще уточнюються, триває ліквідація наслідків за участю служб і комунальників, додав Вілкул.

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Контекст

Увечері 14 березня Росія здійснила ракетний удар по житловому кварталу Кривого Рогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку балістичного озброєння, а пізніше повідомили про швидкісну ціль, що рухалася в бік міста.