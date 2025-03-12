Росія вдарила по складу логістичної фірми Delivery в Сумах (фото)

Під час атаки російських військ 11 березня близько 23:00 було зафіксовано пряме влучання в склад логістичної компанії Delivery в Сумах. Про це повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- Обійшлося без постраждалих, однак частина вантажів, переважно для клієнтів із Глухова та Шостки, була пошкоджена або втрачена, повідомили в Delivery.
- Компанія обіцяє повністю відшкодувати збитки та нагадує про важливість страхування вантажу на повну вартість для гарантії компенсації.
Контекст
Протягом минулої доби російські війська 81 раз обстріляли Сумську область, загалом пролунало 194 вибухи. За даними ОВА, у Миропільській громаді одна людина отримала поранення.
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