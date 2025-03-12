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Росія вдарила по складу логістичної фірми Delivery в Сумах (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Під час атаки російських військ 11 березня близько 23:00 було зафіксовано пряме влучання в склад логістичної компанії Delivery в Сумах. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Деталі 

  • Обійшлося без постраждалих, однак частина вантажів, переважно для клієнтів із Глухова та Шостки, була пошкоджена або втрачена, повідомили в Delivery.
  • Компанія обіцяє повністю відшкодувати збитки та нагадує про важливість страхування вантажу на повну вартість для гарантії компенсації.
Росія вдарила по складу логістичної фірми Delivery в Сумах (фото) /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: Facebook компанії Delivery

Росія вдарила по складу логістичної фірми Delivery в Сумах (фото) /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: Facebook компанії Delivery

Росія вдарила по складу логістичної фірми Delivery в Сумах (фото) /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: Facebook компанії Delivery

Facebook компанії Delivery

Наслідки обстрілу Фото: Facebook компанії Delivery Фото Facebook компанії Delivery

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Контекст 

Протягом минулої доби російські війська 81 раз обстріляли Сумську область, загалом пролунало 194 вибухи. За даними ОВА, у Миропільській громаді одна людина отримала поранення.

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