Унаслідок дроново-ракетних ударів Росії 19 листопада знищено медичний склад благодійного фонду Nova Ukraine у Львові. Про це повідомила пресслужба фонду.

Деталі

На складі знаходилися медичні засоби та гуманітарна допомога, призначена для підтримки понад 600 лікарень та медичних клінік по всій Україні.

«Це призведе до затримки постачання та втрати частини обладнання. Nova Ukraine докладає максимум зусиль для якнайшвидшого перерозподілу та заміни необхідних запасів», – повідомляє фонд.

Жоден співробітник гуманітарної організації не постраждав.

Контекст

19 листопада російські війська знову здійснили масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Унаслідок атаки у Львові було знищено відділення «Укрпошти» разом із приблизно 900 посилками.

Крім того, у місті повністю зруйновано виробничі приміщення компанії Pizza Hot. За інформацією представників бренду, по підприємству завдали три удари. Із 20 листопада, ймовірно, Pizza Hot буде змушена призупинити свою діяльність.

Nova Ukraine заснували українці, які зробили кар'єру в IT. Ігор Марков працює в Meta, Нік Білогорський – директор у Google, Остап Коркуна очолює інженерний напрям в People.ai. Організація з 2014 року допомагає Україні. Її діяльність охоплює гуманітарну підтримку, медичну допомогу та підвищення обізнаності про Україну у світі.