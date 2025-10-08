Російський ринок акцій показав найсильніше за три роки падіння: індекс Мосбіржі опустився до найнижчої позначки з грудня минулого року, а в порівнянні із закриттям торгів у вівторок обвалився до мінімуму з вересня 2022 року. Ймовірно, це повʼязано із заявами МЗС Росії, яке дало зрозуміти, що надії на закінчення війни в Україні практично зникли, пише The Moscow Times .

Деталі

На закритті ринку акції «Газпрому» подешевшали на 4,1%, Сберу – на 4,9%, ВТБ – на 4,7%, «Роснефти» – на 2,5%. Папери «Сєвєрсталі» пікірували на 4,9%, «Аерофлоту» – на 5%. Понад 5% втратили «Ростєлєком», «Интер РАО» і Магнітогорський металургійний комбінат. На 6,7% впали котирування «Мечела».

Аналітики пояснюють обвал різким погіршенням геополітичних очікувань: заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що відносини з США «зруйновані до фундаменту», а імпульс після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці «вичерпано». Напередодні Володимир Путін публічно підтвердив, що «завдання СВО» залишаються незмінними.

Ринок, який кілька місяців демонстрував зростання на фоні завищених очікувань, тепер падає п’ятий тиждень поспіль. Від лютого, коли почалися переговори між Путіним і Трампом, Мосбіржа втратила понад 22% капіталізації – близько 1,3 трлн рублів.

Падіння фондового ринку збіглося з різким уповільненням економіки РФ. За даними аналітиків, у липні–серпні зростання ВВП становило лише 0,4% у річному вимірі. Промислові галузі поза військовим сектором скорочуються: виробництво меблів – на 12,7%, одягу – на 9,1%, металопродукції – на 8,4%.

Світовий банк прогнозує Росії лише 0,9% зростання у 2025 році, 0,8% – у 2026-му та 1% – у 2027-му.

Контекст

Минулого тижня Reuters із посиланням на джерело повідомило, що адміністрація Трампа, ймовірно, не схвалить продаж Tomahawk для використання Україною, оскільки наявні запаси зарезервовані для потреб Військово-морських сил США та інших пріоритетних завдань. Водночас не виключається можливість надання Києву альтернативних ракет із великим радіусом дії.

Кремль назвав можливу поставку ракет Tomahawk ескалацією конфлікту. Путін заявив, що такі поставки «зруйнують» відносини Москви та Вашингтона.

6 жовтня Дональд Трамп заявив, що «в певному сенсі» вже ухвалив рішення про можливе постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.