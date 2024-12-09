Російські військові продовжують отримувати американські чипи. Bloomberg розкрив схему закупівлі через інтернет-магазин

Постачальники для російських військових купують компоненти у американського виробника мікросхем Texas Instruments Inc. без відома компанії з Далласа, пише Bloomberg 9 грудня із посиланням на внутрішні російські документи. Записи, отримані агентством, розкрили нові подробиці про цей стійкий ланцюжок поставок з Кремнієвої долини до Москви.

Ключові факти

Записи ідентифікують російських дистрибʼюторів, які опрацьовують тисячі поставок для військових підрядників РФ, включаючи кілька компаній, які перебувають під санкціями США. Вони допомагають виробляти безпілотники, високоточні системи звʼязку та ракети «Іскандер», які Москва використовує для ударів по містах України.

Процес покупки чипів виявився простим. Деякі російські дистрибʼютори інтегрували інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments, TI store, на свої платформи продажів, що дозволяє клієнтам бачити запаси напівпровідників та ціни до того, як вони зроблять запит.

З Москви або Санкт-Петербурга вони можуть купити компоненти TI у декілька кліків, розміщуючи замовлення, що виконуються та доставляють через компанії за межами Росії.

В одному випадку, розглянутому Bloomberg, великий російський дистрибʼютор обробив понад 4000 замовлень на сотні тисяч продуктів TI на суму близько $6 млн цього року до серпня. Майже $4 млн із цих замовлень зрештою призначалися для російських військових компаній, а інші, ймовірно, призначалися для цивільного використання, згідно з записами про постачання. Товари прямували через Гонконг чи інші країни, до того як прибути до Росії.

Відправною точкою для багатьох незаконних технологічних замовлень є веб-сайти, включаючи два під назвою getchips.ru та altchips.ru. Доступ до них заблокований з багатьох західних країн, включаючи США та Європу, але Bloomberg підтвердив, що обидва вони доступні в Росії. Широкий каталог порталу — доступний тільки після реєстрації компаній для доступу — містить мільйони продуктів, включаючи товари, вироблені TI.

TI заявляє, що припинила продавати продукцію безпосередньо до Росії ще до західних санкцій, і наголосила, що забороняє клієнтам та дистрибʼюторам перепродавати свої чипи до Росії. Компанія визнала, що деякі технології TI використовувалися у зброї, але додає, що постійно вдосконалює перевірку, щоб мінімізувати ризики потрапляння своєї продукції до рук росіян.

Контекст

Уряд США раніше попередив виробників мікросхем країни, що їм потрібно зробити більше, щоб їх технології не потрапили до рук російських військових. На слуханнях у вересні сенатор Річард Блюменталь заявив, що компанії «обʼєктивно і свідомо не заважають Росії отримувати вигоду від використання їх технологій». Одна з чотирьох компаній, що тоді давали пояснення – TI, вона піддалася критиці за «слабкий контроль» своїх онлайн-продажів.

TI особливо складно відслідковувати, куди потрапляють її чіпи, оскільки вона продає великі обсяги компонентів низької ціни, на відміну від таких виробників чипів, як Nvidia Corp. або Intel. Дистрибʼютори також можуть купувати та зберігати деталі місяцями або навіть роками, що підвищує ймовірність того, що деякі чипи TI, які використовуються російськими військовими, могли бути куплені до запровадження західних санкцій.

Коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, США та Європейський Союз запровадили експортний контроль на десятки товарів, електроніку та технології, включаючи докладний список «високопріоритетних товарів», виявлених у російській зброї або необхідних для її виробництва. Багато продуктів TI, які потрапляють до Росії, підпадають під цей контроль.

Експорт таких обмежених товарів до Росії безпосередньо чи свідомо є незаконним, але відправлення до більшості інших країн прямо не забороняється. Багато постачань перетинають кілька юрисдикцій, перш ніж потрапити до Росії, що ускладнює перевірки та робить тягар відповідальності незрозумілим.