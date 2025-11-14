Кабінет Міністрів оновив постанову про критично важливі підприємства. Тепер до переліку можуть потрапляти компанії, що розробляють оборонні технології та інновації без використання бюджетних коштів на основі контрактів із Міноборони, повідомляє пресслужба уряду.

Деталі

Зміни дозволяють додавати до переліку компанії, які розробляють інновації у сфері оборони та вдосконалюють озброєння і військову техніку без залучення державного фінансування, на підставі договорів із Міністерством оборони.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів пояснив, що новий критерій спрямований на підтримку підприємств, які працюють на оборонному ринку на комерційній основі та укладають контракти з Міноборони.

Уточнено і вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.

За словами Кіндратіва, ці зміни сприятимуть сталому функціонуванню оборонних підприємств, які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.

Контекст

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюються через «Дію».

У вересні Кабмін передав Міноборони функції визначення критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх співробітників.

Із 3 вересня критично важливі підприємства, розташовані на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».