Кабінет Міністрів передав Міністерству оборони функції щодо визначення критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх співробітників, йдеться у повідомленні Міноборони. Раніше ці завдання виконувало ліквідоване Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Деталі

Критерії для надання статусу критично важливого підприємства залишаються незмінними. Уже отриманий статус від колишнього відомства зберігає чинність протягом року за умови виконання контрактів.

Водночас нові заявки підприємства можуть подавати до Міноборони на електронну адресу [email protected].

Компанії, що офіційно визнаються критично важливими та виконують державні оборонні замовлення, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Вони також матимуть доступ до пільгових кредитів під 5% для розвитку та масштабування виробництва.

Контекст

З 1 грудня 2024 року в Україні діють нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1332 від 23 листопада. Усі процедури бронювання тепер проводяться виключно через портал «Дія». Такі зміни впроваджено за результатами аудиту заброньованих підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

13 серпня Кабмін затвердив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Зміни спрямовані на підтримку функціонування підприємств у зонах бойових дій та збереження їхнього кадрового потенціалу. Відповідно до оновлених правил, до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, розташованих у зонах активних або потенційних бойових дій, можуть бути заброньовані. Перелік таких територій визначає Мінрозвитку.

Із 3 вересня критично важливі підприємства, розташовані на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».