Міністерство оборони затвердило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони від 4 листопада.

Деталі

Відомство розпочало прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу на електронну пошту [email protected]. Раніше ці функції здійснював ліквідований Мінстратегпром.

Затвердженні критерії зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств, зазначило Міноборони. Для підприємств, які вже отримали статус критично важливих для економіки та строк дії цього статусу для яких не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року №262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони». Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Підприємства, установи та організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони. Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними. Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності. Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей. Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №76, такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Контекст

У вересні Кабмін передав Міноборони функції визначення критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх співробітників.

Із 3 вересня критично важливі підприємства, розташовані на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».