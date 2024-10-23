Уряд дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність

Кабінет міністрів вніс зміни до правил визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки й життєдіяльності населення під час особливих періодів. Про це свідчить постанова №1204. Критичне підприємство, яке не відповідатиме критеріям, втратить цей статус.

Ключові факти

Згідно з постановою, орган, який визначив підприємство, установу, організацію критично важливими, у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям протягом усього часу їхньої діяльності.

За результатами проведеної перевірки орган приймає одне з двох рішень. Перше, про невідповідність підприємства критеріям, що скасовує його статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Друге, про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим.

Відповідний орган надсилає копію рішення за результатами перевірки в одноденний строк Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.

Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.