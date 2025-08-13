OpenAI та її співзасновник Сем Альтман планують підтримати стартап Merge Labs, який розробляє технології інтерфейсу «мозок-комп’ютер» і стане прямим конкурентом Neuralink Ілона Маска. Компанія прагне залучити $250 млн інвестицій при оцінці $850 млн. Про це пише FT з посиланням на три джерела, знайомих із планами Альтмана.

Деталі

Очікується, що значну частину фінансування надасть венчурний підрозділ OpenAI. Альтман сприяє запуску Merge Labs та стане її співзасновником, хоча не братиме участі в щоденному управлінні, кажуть співрозмовники видання.

Проєкт реалізовуватиме разом із Алексом Бланіа, керівником World – сервісу цифрової ідентифікації за допомогою сканування очей, який також підтримує Альтман.

Merge Labs входить до групи компаній, що прагнуть використати останні досягнення у сфері штучного інтелекту для створення високошвидкісних інтерфейсів між мозком і комп’ютером. Назва стартапу походить від концепції «the merge» – моменту злиття людини й машини, про який Альтман писав ще у 2017 році, прогнозуючи його на 2025 рік.

Розвиток інтерфейсів «мозок-комп’ютер» отримав новий імпульс завдяки проривам у штучному інтелекті та електроніці, що дозволяє точніше зчитувати сигнали мозку.

Контекст

Конкурентом Merge Labs стане Neuralink Маска, заснований у 2016 році. Раніше цього року Neuralink залучив $650 млн при оцінці $9 млрд і залишається лідером ринку, тоді як інші гравці, такі як Precision Neuroscience і Synchron, намагаються наздогнати його.

Маск і Альтман колись були партнерами по OpenAI, але у 2018 році Маск залишив раду директорів після конфлікту з Альтманом. Відтоді вони стали конкурентами в гонці за лідерство в ШІ.

Маск у 2023 році запустив власний стартап xAI і намагається заблокувати трансформацію OpenAI з некомерційної організації у комерційну через суд.

Альтман, окрім OpenAI, інвестував у низку суміжних з ШІ проєктів, зокрема в компанії з ядерного поділу Oklo та ядерного синтезу Helion.