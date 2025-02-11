Ілон Маск проти Сема Альтмана. Як протистояння технобізнесменів за OpenAI може вплинути на майбутнє ШІ? Розбір FT, NYT та Reuters

Конфлікт між Ілоном Маском та Семом Альтманом уже давно вийшов за межі звичайного корпоративного протистояння. Це боротьба не просто за контроль над OpenAI, а за те, яким буде майбутнє ШІ : відкритим і незалежним чи комерціалізованим під контролем великих корпорацій. FT , NYT та Reuters зробили розбір, як ця угода може вплинути на Маска, Альтмана та OpenAI

$97,4 млрд – саме таку ціну запропонував консорціум інвесторів на чолі з Ілоном Маском за OpenAI, проте Сем Альтман заочно відмовився від пропозиції.

Ініціатива американського мільярдера має кілька ключових наслідків, і її варто розглядати не лише як спробу викупу OpenAI, а як ще один крок у його довготривалій війні з Альтманом за вплив у сфері ШІ.

Повернути контроль над ШІ

Маск публічно позиціює себе як прихильник відкритого ШІ. Але його спроба викупу OpenAI викликає питання. Навіщо йому компанія, яку він покинув у 2018 році?

Маск хоче повернути контроль над процесами, які, на його думку, відходять від первісної місії OpenAI. Його головна претензія – OpenAI була створена як некомерційна організація, яка мала працювати на благо людства, але згодом перетворилася на закритий проєкт, орієнтований на прибуток.

Маск також прагне послабити домінування Microsoft у сфері ШІ. OpenAI тісно співпрацює з техногігантом, який уже інвестував у компанію понад $10 млрд, і Маск публічно звинувачує Альтмана в тому, що OpenAI фактично стала філією Microsoft.

Стратегія Маска може бути економічно вигідною. Його оцінка на рівні $97,4 млрд може створити юридичні та фінансові труднощі для OpenAI, адже вона задає новий стандарт для оцінки некомерційного сегмента компанії. Якщо OpenAI хоче самостійно викупити цю частку, їй, ймовірно, доведеться платити більше, що ускладнить фінансову модель компанії.

Альтман у Х вже відмовився від пропозиції і заявив, що готовий натомість придбати соцмережу Маска. Фото Getty Images

Реальність чи піар

Деякі аналітики та джерела в OpenAI стверджують, що Маск просто хоче створити хаос. «Це чистий піар, – заявило джерело, близьке до OpenAI. – Якщо він серйозно хоче купити OpenAI, нехай доведе це справою».

Але навіть якщо Маск справді хоче контролювати OpenAI, він не може змусити компанію продати. Його заявка не є обов’язковою для розгляду, а сама OpenAI вже в процесі залучення $40 млрд інвестицій від SoftBank, що може зробити пропозицію Маска менш привабливою.

Водночас якщо OpenAI відмовиться від пропозиції Маска, це може спричинити юридичні проблеми. Некомерційний сегмент компанії повинен продати свої активи за найкращою ринковою ціною. Якщо OpenAI вирішить відмовитися від $97,4 млрд і продати свою частку за нижчу суму, це може привернути увагу державних регуляторів у США.

Обійти Альтмана

Маск та Альтман уже давно ведуть боротьбу не лише в бізнес-просторі, а й на політичному рівні. Маск раніше намагався вплинути на експрезидента США Джо Байдена та Конгрес, щоб обмежити вплив OpenAI, але йому бракує політичної підтримки.

Натомість Альтман зміцнює свої позиції у Вашингтоні. Після переобрання Дональда Трампа OpenAI отримала $100 млрд підтримки для розбудови інфраструктури ШІ разом із SoftBank та Oracle.

«Це найбільший інфраструктурний проєкт у сфері ШІ в історії», – заявив Трамп під час презентації.

Цей факт лише послаблює позиції Маска. Тоді як його xAI досі відстає від OpenAI у технологіях, Альтман активно залучає гроші, політичну підтримку та таланти.

Можливі наслідки

Враховуючи всі фактори, Маску буде важко нав’язати свою пропозицію. Але навіть якщо OpenAI не продасться йому, він може завдати значних проблем компанії.

Юридичні ускладнення. Маск уже подав судовий позов проти OpenAI, і якщо регулятори вирішать втрутитися, це може уповільнити трансформацію OpenAI у комерційну компанію.

Фінансовий тиск. Висока оцінка Маска може змусити OpenAI переглянути власну стратегію фінансування.

Політичний тиск. Хоча Альтман зараз має підтримку, Маск все ще може впливати на адміністрацію Трампа, щоб створити проблеми OpenAI.

Це протистояння виходить за межі боротьби за одну компанію. Це конфлікт двох бачень майбутнього штучного інтелекту: Маск бачить його відкритим і прозорим, Альтман – ефективним, але під контролем великих гравців.