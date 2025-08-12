Засновник xAI Ілон Маск заявив, що його компанія подасть до суду на Apple, звинувативши її у маніпуляціях з рейтингами App Store на користь OpenAI. Мільярдер вважає, що така політика обмежує конкуренцію на ринку штучного інтелекту, пише Reuters.
- Напередодні Маск опублікував у соцмережі X заяву, де назвав дії Apple «безумовним порушенням антимонопольних правил». За його словами, нинішня система App Store унеможливлює вихід будь-якої ШІ-компанії, окрім OpenAI, на перше місце в рейтингах. Він додав, що xAI «негайно розпочне юридичні дії».
- Маск публічно запитав Apple, чому в розділі «Must Have» відсутні його платформа X та чат-бот Grok, попри те, що X є найпопулярнішим новинним додатком у світі, а Grok входить до «пʼятірки» завантажень.
- Зараз в App Store у США перше місце серед безкоштовних додатків займає ChatGPT, Grok розташований на п’ятій позиції, а Gemini від Google – на 57-й. Аналогічне лідерство ChatGPT фіксують і в Google Play Store, за даними Sensor Tower. Apple має партнерство з OpenAI, інтегруючи ChatGPT в iPhone, iPad та Mac.
Контекст
Звинувачення Маска пролунали на тлі зростаючого тиску регуляторів на Apple. У квітні 2025 року суд у США визнав, що компанія порушила вимогу допустити більшу конкуренцію в App Store, і передав справу до федеральних прокурорів для розслідування. Цей процес ініціювала Epic Games, творець Fortnite.
Того ж місяця Єврокомісія оштрафувала Apple на €500 млн за обмеження, які забороняли розробникам пропонувати дешевші підписки поза межами App Store, що суперечить Закону про цифрові ринки (DMA).
