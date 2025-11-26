Сербія планує взяти під контроль нафтогазову компанію «Нафтна индустрија Србије» (NIS), яка контролюється російським «Газпромом». Про це розказала голова парламенту Сербії Ана Брнабіч в інтервʼю Euronews Serbia .

Деталі

Обговорення поправок розпочнеться у середу або четвер, і одна з них передбачає передачу NIS під контроль сербської держави.

Брнабіч зазначила, що особисто не підтримує націоналізацію NIS, але вважає її необхідною для енергетичної безпеки країни. «Я б не націоналізувала NIS, бо я економічний ліберал. Націоналізація – це неправильний шлях, вона відкриває скриньку Пандори. Один раз націоналізуєте – і кожного наступного разу легше знайти підстави робити це знову», – пояснила Брнабіч.

Вона також наголосила, що всі ключові рішення у цій кризі ухвалює президент Сербії Александар Вучич, який «єдиний має достатній політичний вплив» для врегулювання ситуації з Росією та іншими сторонами.

Контекст

Компанію NIS контролює російська компанія «Газпром нафта» через дочірні структури, що робить компанію вразливою до міжнародних санкцій. Санкції проти NIS були введені 10 січня, але набули чинності лише 9 жовтня. Основна умова – вихід російських власників зі складу акціонерів. На момент запровадження санкцій у січні частка «Газпром нафта» становила 50%. У лютому компанія повідомила про зменшення своєї частки до 44,85%. Водночас «Газпром» збільшив свою долю з 6,15% до 11,30%, а у вересні передав акції іншій структурі групи – акціонерному товариству «Інтеллідженс» із Санкт-Петербурга. Ще 29,87% акцій належить державі Сербія, а решта – міноритарним акціонерам.

За дев’ять місяців переговорів між Сербією та Росією домовитися не вдалося: усі пропозиції сербської сторони були відхилені.

Купити NIS зацікавлена компанія ADNOC з ОАЕ, а російська сторона, за словами міністра енергетики Дубравки Джедович-Ханданович, готова продати свою частку, інформує Nova.rs.

Президент Александар Вучич попередив 25 листопада, що без скасування санкцій завод може припинити роботу за чотири дні, що загрожує стабільності постачання палива перед зимовим періодом.