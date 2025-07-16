Microsoft та Національна лабораторія Айдахо розпочали співпрацю для застосування штучного інтелекту у підготовці дозвільної документації на нові ядерні енергоблоки. Це може суттєво скоротити багаторічний процес отримання ліцензій у США, пише Reuters .

Деталі

Microsoft надасть свою ШІ-технологію для створення технічної та безпекової документації, яка є необхідною для отримання дозволів на будівництво та експлуатацію атомних електростанцій.

Система, навчена на масиві успішних заявок минулих років, збиратиме дані з різних досліджень і формуватиме багатосторінкові документи. За словами представниці Microsoft Неллі Бабаян, ШІ не замінює людей, а генерує чорновики для подальшого редагування людиною вручну або за допомогою ШІ.

У лабораторії Айдахо зазначили, що ця технологія може також допомогти діючим АЕС отримувати дозволи на підвищення потужності. Із понад 80 таких модернізацій у США вже накопичено велику кількість даних, яку можна використати для формування нових заявок.

Контекст

Ініціатива стала можливою після того, як президент Дональд Трамп у травні підписав указ про прискорення видачі ліцензій на нові атомні блоки: замість багатьох років, цей процес має займати до 18 місяців.

Це відбулося на тлі стрімкого зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів, які працюють на основі штучного інтелекту.

15 липня Трамп під час саміту з інновацій у Піттсбурзі заявив про запуск великої інвестиційної програми в американський штучний інтелект та енергетику. Компанії оголосили про виділення понад $70 млрд на проєкти у Пенсильванії та сусідніх штатах – з фокусом на дата-центри, відновлювану енергію та інфраструктуру.