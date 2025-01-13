Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Бюджетний комітет пропонує відновити штрафи для недобросовісних постачальників зброї

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує відновити санкції для постачальників зброї, які не виконують контрактні зобовʼязання або надають неякісну продукцію. Про це 13 січня повідомила голова комітету Роксолана Підласа. Мета – забезпечення своєчасного виконання оборонних контрактів.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі 

  • Під час розгляду законопроекту №12245 про управління публічними інвестиціями було внесено доповнення, що стосуються введення штрафів для недобросовісних постачальників зброї, додала Підласа. 
  • Згідно з новими нормами, штрафи будуть стягуватися за порушення умов контракту щодо якості чи комплектності товарів (робіт, послуг) у розмірі 20% від вартості контракту. За порушення строків виконання зобовʼязань передбачена пеня в розмірі 0,1% від вартості за кожен день прострочення, а після 30 днів додатково накладатиметься штраф у розмірі 7% вартості.
  • У разі порушень держава отримуватиме компенсацію або зброю, оскільки вартість одного контракту може досягати десятків мільярдів гривень, йдеться про значні суми, додала голова комітету. 

Контекст 

У 2024 році в Україні виникли проблеми з несвоєчасними та неякісними поставками зброї для Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, 26 листопада 2024 року Міністерство оборони України повідомило про розслідування щодо постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження у цій справі.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії мін на 54 000 одиниць, щодо яких виникли підозри, поверненню підлягає близько 24 000

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні