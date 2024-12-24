Їжа як фактор обороноздатності. Як реформувати харчування у ЗСУ та навчальних центрах? Розповідають аналітики Центру ініціатив «Повернись живим»

Їжа в армії важлива. Вона не тільки демонструє ставлення держави до військового, а й безпосередньо впливає на успішність військових операцій. До того ж якісне харчування може стати вагомою частиною мобілізаційної інформаційної кампанії. Які є проблеми із системою харчування у навчальних центрах ЗСУ та як їх розв’язати? Розповідають аналітики Центру ініціатив «Повернись живим» Сергій Баглай та Олексій Москаленко

«Армія рухається вперед, коли її солдати нагодовані» – так називається дослідження Лондонського національного музею армії. Науковці стверджують: без задоволення потреби у харчуванні успіх будь-якої військової операції може бути поставлений під загрозу.

Якість харчування в українській армії як демотивуючий чинник неодноразово згадували учасники дослідження базової загальної військової підготовки (БЗВП), яке провів Центр ініціатив «Повернись живим». Очікування респондентів – харчів має бути не просто досить, вони мають бути свіжими, смачними, корисними та подаватися у гідний і зручний спосіб.

На базову підготовку до навчальних центрів люди потрапляють переважно з цивільного життя. Вони порівнюють їжу, побутові умови, якість лікування, ставлення до себе з тим, до чого звикли, і так оцінюють ставлення до себе держави. Це впливає на їхню мотивацію вчитися та воювати, а також є частиною мобілізаційної інформаційної кампанії.

У приватних розмовах із друзями та рідними курсанти активно комунікують свої враження від умов у навчальних центрах. Харчування – важливий фактор того, куди поверне це «сарафанне радіо»: у бік заохочення чи відмовляння. Тому реформувати харчування у ЗСУ треба було ще вчора.

Які є наразі проблеми та які кроки потрібно зробити для їх розвʼязання?

Їжа – фундамент тріади продуктивності

Сон, активність і харчування – три компоненти програми тріади продуктивності у Сухопутних військах Збройних сил США. Солдат, згідно з програмою – найскладніша система озброєння на полі бою. Тому людина та її потреби – у центрі процесів.

У Збройних силах України про це вперше почав говорити ексголовком Валерій Залужний у 2020 році. Тоді він зустрівся з аналітичним відділом ПЖ і прочитав дослідження «Чому військовослужбовці звільняються з армії».

Внаслідок неправильного харчування військові швидше втомлюватимуться, стресуватимуть, а їхня ефективність знижуватиметься. Компоненти тріади продуктивності тісно пов’язані на нейрокогнітивному рівні, свідчать дані дослідження медслужби армії США. А досвідчені інструктори зі стрільби говорять, що настрій може впливати на результативність пострілів.

У різних підрозділів, видів і родів військ різне навантаження. Це означає й різне відновлення. Тому не всі мають харчуватися однаково. Крім того, значна кількість рекрутів у навчальних центрах старші за 45–50 років. Хтось має проблеми зі шлунком, а комусь потрібна особлива дієта. Тому військовослужбовці чудово відгукуються про приклади самообслуговування у форматі фуршету чи доставки різноманітних запакованих страв у деяких навчальних центрах і бойових підрозділах.

Залучення цивільних підрядників з бізнесу до всього процесу забезпечення харчуванням – важливий напрям реформи. Це вже успішно впроваджується в деяких бойових підрозділах ЗСУ та інших арміях НАТО: Данії, Латвії та інших країн.

Але, з досвіду кухаря 47-ї окремої механізованої бригади Олексія Вихренка, поки що система харчування в навчальних центрах ЗСУ покладається на застарілий формат. Тоді як умови, в яких працюють кухарі, їхня мотивація та якість продуктів – три фактори харчування для перемоги.

Якість харчів

Зараз продукти до навчальних центрів постачають цивільні компанії після участі у відкритих торгах. Через критерій найнижчої ціни постачальники нерідко змушені обирати неякісні харчі. Отримуючи такі продукти, кухар у навчальному центрі змушений витрачати час на їх повернення: повторно запакувати і відправити постачальнику, заповнити документи, прокомунікувати зі складом. Тому єдиним рішенням стає «прикрасити» неякісні продукти до стану, придатного до споживання.

Після скарг якість продуктів на якийсь час покращується, кажуть військові. Але потім проблема повертається.

Крім якості продуктів, респонденти дослідження Центру ініціатив ПЖ просили звернути увагу на рецепти, зовнішній вигляд страв та їх подачу. Додати опції для курсантів із різними дієтичними обмеженнями. Натомість не нарікали на розмір порцій.

Ось кілька відгуків:

«Харчування в центрі на 3 бали з 10. З голоду не помреш, але задоволення від їжі не отримаєш».

«Макаронами можна БМП обліпити – буде броня».

«Дуже жирна їжа, важко відмити миску після неї».

Є й позитивні приклади:

«До харчування жодних претензій: якісне і смачне. Дають тільки каші, але це не нарікання».

Щоденні звіти у соцмережах кухаря 47-ї окремої механізованої бригади Олексія Вихренка. Він часто згадує про проблему із якістю продуктів Щоденні звіти у соцмережах кухаря 47-ї окремої механізованої бригади Олексія Вихренка. Він часто згадує про проблему із якістю продуктів Щоденні звіти у соцмережах кухаря 47-ї окремої механізованої бригади Олексія Вихренка. Він часто згадує про проблему із якістю продуктів Попередній слайд Наступний слайд

Кухонна варта

Умови, в яких готують кухарі-військовослужбовці, – один із трьох факторів системи якісного харчування. Погано обладнана та застаріла кухня, як-от поширений варіант КП 130, відбиває у кухарів бажання готувати.

Є альтернатива. Мобільна польова кухня у складі фудтрака й автохолодильника, на якій працює кухар 47-ї окремої мехбригади Олексій Вихренко, дає змогу нагодувати 163 військових.

Фудтрак та автомобіль забезпечення кухаря 47-ї окремої механізованої бригади Олексія Вихренка Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Фудтрак та автомобіль забезпечення кухаря 47-ї окремої механізованої бригади Олексія Вихренка Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Страви з польової кухні Олексія Вихренка з 47-ї окремої механізованої бригади Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Страви з польової кухні Олексія Вихренка з 47-ї окремої механізованої бригади Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Страви з польової кухні Олексія Вихренка з 47-ї окремої механізованої бригади Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Попередній слайд Наступний слайд

Ефективна логістика – також надважливий фактор. Зараз курсанти витрачають кілька годин на день, щоб пройти понад 5 км на обід та повернутися до місця навчання. Якщо розвʼязати численні проблеми з внутрішньою логістикою, це вивільнить час і сили усіх, хто залучений до навчального процесу, і дасть змогу спрямувати більше ресурсів на підготовку.

Альтернатива – стаціонарна кухня благодійного фонду Magic Food Army, яка забезпечує потреби 700 військових. Їжу доставляють у вакуумних пакуваннях до проміжних станцій зберігання (холодильників) уздовж усієї лінії зіткнення. Підрозділи забирають її у зручний для себе час.

Приготування та пакування їжі на кухні Magic Food Army Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Приготування та пакування їжі на кухні Magic Food Army Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Приготування та пакування їжі на кухні Magic Food Army Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Приготування та пакування їжі на кухні Magic Food Army Фото пресслужба Центру ініціатив «Повернись живим» Попередній слайд Наступний слайд

Мотивація кухарів

Команда кухні навчального центру – це кухар-військовослужбовець і кілька чергових курсантів. Останні потрапляють на кухню через чергування (наряди) чи «зальоти». Вони не мають ані навичок, ані бажання готувати їжу. Крім того, чергування відривають курсантів від навчання, яке потім не можна надолужити.

Кухарі приходять до лав ЗСУ після навчання за відсталими від сучасності програмами у загальній системі освіти України. А підвищити кваліфікацію під час служби вже не мають можливості. Це їх демотивує.

До того ж застуда чи інші захворювання – часті випадки під час БЗВП. Погане ж самопочуття курсанта – це не привід для його звільнення від кухонного наряду.

Стала та професійна команда кухарів, яка буде вмотивована професійно розвиватися – один із важливих кроків до покращення харчування в армії.

Реформувати кухню навчальних центрів

Моделі польової кухні Олексія Вихренка та фонду Magic Food Army чудово демонструють, як харчування сучасного українського війська може виглядати і підтримувати захисників під час і БЗВП, і подальшої служби.

Але цього замало. Потрібно переглянути критерії, за якими відбувається закупівля харчів (де наразі домінує ціна), та ретельно перевіряти їхню якість. Покращити умови роботи кухарів і відмовитися від залучення курсантів для чергування на кухні.

Брак професійних кухарів – окрема проблема. Військові кухарі мають усвідомити, для кого вони готують і яку цінність має смачна, поживна, вчасна і тепла їжа.

Їжа важлива. Через її смак, кількість, якість і спосіб подачі держава демонструє своє ставлення до військового. Курсанти, з якими ми спілкувалися у межах дослідження, розуміють сучасний контекст та організаційні складнощі за умов активної війни. Проте зміни у харчуванні війська – це досить легкий спосіб значно покращити умови служби та підвищити мотивацію військових.