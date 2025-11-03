Підписка від 49 грн
Прибутки західних нафтогігантів злетіли завдяки атакам дронів на російські НПЗ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Shell, Exxon Mobil, Chevron і TotalEnergies збільшили прибутки від переробки на 61% у третьому кварталі порівняно з попереднім через падіння російського експорту нафтопродуктів, що підняло світові маржі. Про це пише Reuters 3 листопада.

  • Ці чотири компанії разом оперують майже 11 млн б/д переробних потужностей – понад 10% світового ринку. Сильні доходи від переробки значною мірою забезпечили +20% до їхнього загального прибутку за квартал і допомагають компенсувати падіння цін на нафту на тлі входження ринку в період суттєвого профіциту.
  • Exxon Mobil, найбільша нафтова компанія США, повідомила про зростання прибутку підрозділу Energy Products більш ніж на 30% – до $1,84 млрд – завдяки «сильним переробним маржам через перебої з постачанням».
  • BP, яка звітуватиме у вівторок, також скористається трендом: її індикативна маржа переробки зросла до $15,8/бар. у липні–вересні (+33%) і наразі тримається біля $15,1/бар. у IV кварталі.
  • Скорочення російського експорту сталося через хвилі українських ударів дронами по мережі НПЗ і експортних терміналів РФ із липня. За даними Kpler, у вересні морський експорт нафтопродуктів із Росії впав на 500 000 бар./добу від піків 2025 року – до близько 2 млн б/д, найнижче більш як за п’ять років. Найбільше постраждали поставки дизелю й мазуту.

Контекст 

Влітку Україна поновила атаки на російські НПЗ. Найінтенсивніший місяць – серпень: дронами уражено 14 заводів із сумарною потужністю 84,7 млн тонн на рік, тобто близько третини всіх переробних можливостей РФ.

У вересні удари не припинилися, а цілі стали потужнішими: за місяць пошкоджено ще 14 НПЗ із загальною потужністю близько 121,6 млн тонн на рік.

Детальніше про уражені заводи та наслідки – у матеріалі Forbes.

