Словаччина підписала пілотну угоду про постачання азербайджанського газу

Угода про транзит російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року, це змушує компанії у ЄС шукати альтернативні джерела, включаючи Азербайджан.

Компанія SPP, яка є основнии покупцем газу у Словаччині, підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу з Азербайджану та розгляне можливість укладання більш довгострокової угоди у звʼязку з можливим призупиненням постачань із Росії через Україну, пише Reuters .

Ключові факти

SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. У компанії додали, що запас може зрости.

«У звʼязку з високим ризиком припинення постачання газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів, щоб гарантувати надійні постачання газу нашим клієнтам – від великих промислових споживачів до домогосподарств – у будь-якій ситуації», – заявив генеральний директор SPP Войтех Ференц.

SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути постачання на випадок зупинки трубопроводом, що проходить через Україну.

Йдеться, зокрема, про трубопровід з Німеччини, який проходить через Чехію. Південний транзитний маршрут через трубопровід «Турецький потік» через Чорне море теж матиме важливе значення у разі припинення транзиту через Україну, і частина російського чи азербайджанського газу могла б транспортуватися цим трубопроводом.

У разі припинення поставок через Україну буде вжито додаткових заходів щодо забезпечення безпеки поставок, проте вони обійдуться дорожче.

«Якби компанія втратила російські поставки і закупила весь необхідний обсяг у іншого джерела і фізично перевезла його до Словаччини, це обійшлося б їй як мінімум на €140 млн дорожче», – заявили в SPP.

Контекст

Росія заявила, що готова продовжувати постачати газ через Україну, незважаючи на війну, тоді як Київ відмовився вести переговори з Москвою щодо експорту газу.

Росія, як і раніше, відправляє близько 15 млрд кубометрів газу до Європи на рік, головним чином у Словаччину та Австрію, де Росія, як і раніше, є домінуючим постачальником. В Австрії російський газ пʼять місяців поспіль покриває понад 80% австрійського споживання. Європа також імпортує російський СПГ морським транспортом і, незважаючи на часті суперечки про те, чи слід це робити, вона ніколи не вводила санкції проти російського газу.

Європейська комісія вважає, що блок зможе витримати припинення російського транзиту через Україну без серйозного ризику для безпеки. Його план полягає в тому, щоб покладатися на альтернативних постачальників та реалізовувати свою амбітну кліматичну стратегію, включаючи більше відновлюваних джерел енергії та економію енергії.

На початку липня президент Володимир Зеленський повідомив, що угода про заміну російського газу на азербайджанські поставки є «однією з пропозицій», які зараз обговорюються. Раніше Азербайджан заявляв, що хоче збільшити експорт газу до Європи, але поки що не уклав достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати у подальше виробництво.