Словакия подписала пилотное соглашение о поставках азербайджанского газа

Соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в конце года, это заставляет компании в ЕС искать альтернативные источники, включая Азербайджан.

Компания SPP, которая является основным покупателем газа в Словакии, подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа из Азербайджана и рассмотрит возможность заключения более долгосрочного соглашения в связи с возможной приостановкой поставок из России через Украину, пишет Reuters .

Ключевые факты

SPP заявила, что диверсифицировала контракты на закупку газа с BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE и имеет до 150% объема потребления своих клиентов, доступных в качестве подушки безопасности. В компании добавили, что запас может возрасти.

«В связи с высоким риском прекращения поставки газа по восточному трубопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать надежные поставки газа нашим клиентам – от крупных промышленных потребителей до домохозяйств – в любой ситуации», – заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

SPP заявила, что Словакия также диверсифицировала транзитные маршруты поставки на случай остановки по трубопроводу, проходящему через Украину.

Речь идет, в частности, о трубопроводе из Германии, который проходит через Чехию. Южный транзитный маршрут по трубопроводу «Турецкий поток» через Черное море тоже будет иметь большое значение в случае прекращения транзита через Украину, и часть российского или азербайджанского газа могла бы транспортироваться по этому трубопроводу.

В случае прекращения поставок через Украину будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности поставок, однако они обойдутся дороже.

«Если бы компания потеряла российские поставки и закупила весь необходимый объем у другого источника и физически перевезла его в Словакию, это обошлось бы ей как минимум на €140 млн дороже», – заявили в SPP.

Контекст

Россия заявила, что готова продолжать поставлять газ через Украину, несмотря на войну, в то время как Киев отказался вести переговоры с Москвой относительно экспорта газа.

Россия по-прежнему отправляет в год около 15 млрд кубометров газа в Европу, главным образом в Словакию и Австрию, где она по-прежнему является доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ пять месяцев подряд охватывает более 80% австрийского потребления. Европа также импортирует российский СПГ морским транспортом и, несмотря на частые споры о том, следует ли это делать, она никогда не вводила санкции против российского газа.

Европейская комиссия считает, что блок сможет выдержать остановку российского транзита через Украину без серьезного риска для безопасности. Его план состоит в том, чтобы полагаться на альтернативных поставщиков и реализовывать свою амбициозную климатическую стратегию, включая больше возобновляемых источников энергии и экономию энергии.

В начале июля президент Владимир Зеленский сообщил, что соглашение о замене российского газа на азербайджанские поставки является одним из предложений, которые сейчас обсуждаются. Ранее Азербайджан заявлял, что хочет увеличить экспорт газа в Европу, но пока еще не заключил достаточно долгосрочных соглашений, чтобы инвестировать в дальнейшее производство.