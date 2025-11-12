Закупівельні ціни на соняшник в Україні за минулий тиждень знизилися на 200-500 грн/т – до 27 400-28 500 грн/т (573-595 $/т) без ПДВ для насіння з олійністю 50% з доставкою на завод. Основними причинами стали подальше падіння світових цін на пальмову олію (на 10% за місяць), збільшення пропозиції соняшника на внутрішньому ринку та зниження спекулятивного попиту. Про це повідомляє Електронна зернова біржа України 12 листопада.

Деталі

Ціни попиту на українську соняшникову олію за тиждень зменшилися ще на 10-20 $/т – до 1220-1230 $/т з доставкою до портів у листопаді-грудні. Загалом за останні два тижні втрати склали 40-50 $/т. В Індії спред між соняшниковою та пальмовою олією зріс до 200-220 $/т, через що місцеві переробники знову віддають перевагу дешевшій пальмовій олії.

В Україні, попри високу вологість і періодичні опади, вдалося прискорити збирання. Станом на 6 листопада соняшник зібрано з 90% запланованих площ (4,61 млн га) – 8,729 млн т при врожайності 1,89 т/га. Торік на цю дату з 95% площ було намолочено 9,684 млн т при врожайності 2,06 т/га. Через надмірні опади на заході країни частину врожаю втрачено, тому загальний збір-2025 оцінюється в 10-10,5 млн т проти 11,5 млн т роком раніше.

Частина переробників, накопичивши достатні запаси, суттєво знизила закупівельні ціни, тоді як інші продовжують утримувати високі котирування, щоб стимулювати поставки.

В ЄС, за оцінками Європейської комісії, у 2025 році виробництво соняшника становитиме лише близько 8,5 млн т – це на 3% більше неврожайного 2024-го, але третій найнижчий показник за останні 10 років.

Найближчими тижнями ринок перебуватиме в режимі очікування завершення збирання в чорноморському регіоні, а ціни коригуватимуться залежно від оновлених балансів пропозиції та попиту.

Контекст

Врожай олійних культур в Україні у 2025 році прогнозується на рівні 19,3–19,5 млн т – це майже на 2 млн т менше, ніж у попередньому сезоні. Такі дані наводить аналітичний відділ Forbes Ukraine.

На тлі зростання виробництва кукурудзи олійний сегмент демонструє спад. Хоча посівні площі під соняшником – основною олійною культурою країни – збільшилися порівняно з минулим роком, поточна врожайність на 8% нижча за торішню.

Найсильніше від тривалої посухи постраждали ключові регіони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області.

Збір ріпаку та сої також скоротиться. У ріпаку врожайність знизилася за практично незмінних посівних площ. Соя, навпаки, показала приріст врожайності на 6%, але через скорочення посівів майже на 20% загальний валовий збір буде меншим.

Менший врожай створює додатковий тиск на переробну галузь: сировина для олієекстракційних заводів дорожчатиме. Підготовку до цього сценарію переробники почали заздалегідь, активно просуваючи законодавчі ініціативи щодо обмеження експорту олійних культур.