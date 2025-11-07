Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Вдала ставка на кукурудзу та дефіцит олійних. Попередні підсумки жнив 2025 року. Аналіз Forbes Ukraine 

Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes
Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

2 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:00 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:00

Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінив останню статистику жнив і підсумки врожаю. В результаті виявили і зростання, і скорочення – залежно від того, про які культури йдеться. Які результати?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Офіційні прогнози щодо врожаю цього року переглядали кілька разів у різні сторони.

Наприклад, у липні профільне міністерство прогнозувало скорочення, але нещодавно прогнози змістилися у позитивну зону.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні