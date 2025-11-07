Прослухати матеріал
Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінив останню статистику жнив і підсумки врожаю. В результаті виявили і зростання, і скорочення – залежно від того, про які культури йдеться. Які результати?
Офіційні прогнози щодо врожаю цього року переглядали кілька разів у різні сторони.
Наприклад, у липні профільне міністерство прогнозувало скорочення, але нещодавно прогнози змістилися у позитивну зону.
