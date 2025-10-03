Врожайність соняшнику відстає на 10% від минулорічної, сої – випереджає на 9%

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства 3 жовтня оприлюднило проміжні підсумки жнив 2025. Збір олійних культур перевалив через «екватор», і попередні підсумки свідчать про різноспрямовану динаміку їхньої врожайності.

Ключові факти

Соняшник зібрано з 59% засіяних площ. Поточна врожайність становить 18,3 ц/га, що на 10% нижче, ніж на аналогічній стадії збору минулого року.

Соя, навпаки, демонструє кращі результати. Вже зібрано 46% засіяних площ, і врожайність на цій стадії збору становить 22,2 ц/га, що перевищує відповідний минулорічний замір на 9%.

Збір ріпаку завершено. Всього зібрали за оперативними даними 3,3 млн т, що на 4% менше, ніж минулого року. Причина: зменшення врожайності на 5% за збільшення площі збору на 1%.

Результати врожайності уточнюються мірою обробки подальших площ та доповненням зібраних даних.

Контекст

Україна експортувала у 2024/25 маркетинговому році (МР) 17,2 млн т олії, олійних культур та похідних продуктів їхньої переробки, що на 3,1 млн менше, ніж у 2023/2024 МР. Однак внаслідок стрибка цін експортний виторг збільшився на 2,3% та перевищив $10 млрд.

Оновлені серпневі дані Мінекономіки про перебіг збору врожаю зерна свідчать про покращення ситуації за рахунок більш північних областей, де збір відбувався пізніше. Якщо на початку збиральної компанії врожайність ключових ранніх зернових культур (пшениці та ячменю) значно поступалася минулорічній, то зараз показники практично вирівнялися.

У вересневому прогнозі Міністерство сільського господарства США прогнозувало скорочення врожаю соняшнику в Україні в 2025 році на 2%. Новий жовтневий прогноз не було оприлюднено вчасно через шатдаун органів влади.

В Україні наприкінці 2024/25 МР спостерігався брак пропозиції соняшникової олії. Він був спричинений обмеженою пропозицією соняшника та переходом заводів на переробку сої та ріпаку. На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію виросли до 58 000–60 000 грн/т на умовах FCA-завод, що еквівалентно $1160–1200/т, тоді як експортні ціни попиту становлять $1135–1145/т на поставки в порт у серпні та $1100/т на поставки у вересні.

Уряд ухвалив рішення про звільнення сільгоспвиробників, що експортують власновирощенні сою та ріпак, від сплати 10% експортного мита. Про це Forbes Ukraine повідомив представник уряду, обізнананий з перебігом голосування.