Соняшникова олія займає 21% українського агроекспорту , за даними Мінагро. Однак протягом року через брак сировини найбільший експортер Kernel вперше почав переробляти сою та ріпак – соняшнику не вистачало. Як зміни вплинуть на доходи українських виробників?

Україна – лідер з виробництва соняшникової олії з часткою 26% світового виробництва, за даними USDA. Лише Kernel, за даними компанії, тримає близько 10% світового експорту.

Цьогоріч результати можуть бути гіршими. За дев’ять місяців 2025-го українські аграрії експортували на 31% менше олії, ніж за аналогічний період минулого року – 3,2 млн т, на $3,7 млрд, за даними митниці. Причина – низький врожай соняшнику через погодні умови. У Франції врожай соняшнику також буде на 15% нижчим, ніж середній за останні п’ять років, пише Bloomberg.