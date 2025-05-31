Поп-зірка Тейлор Свіфт оголосила, що повернула собі права на перші шість альбомів, назвавши це «втіленням найзаповітнішої мрії». Про це пише Bloomberg 31 травня.
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Деталі
- На своєму сайті співачка звернулася до фанатів: «Тепер уся музика, яку я створила, належить мені». За даними Bloomberg, у 2020 році Shamrock Capital придбав ці права за $300 млн.
- У 2019 році лейбл Big Machine продав їх компанії Скутера Брауна, що спонукало Свіфт перезаписати альбоми як «Taylor’s Versions». Ці перезаписи очолили чарти та допомогли їй встановити рекорд за кількістю альбомів №1 серед жінок-артисток.
- Статки 35-річної Свіфт зросли до $1,4 млрд, збільшившись на $300 млн за останні 19 місяців. Її тур Eras із 149 концертами на п’яти континентах зібрав понад $2 млрд від продажу квитків, а концертний фільм 2023 року став найкасовішим у США, заробивши понад $250 млн.
- «Це стало можливим завдяки вашій підтримці», – подякувала Свіфт фанатам, наголосивши, що тепер володіє всіма своїми піснями, відео, фотографіями та невипущеними треками.
Контекст
Рекордний тур Eras зробив Тейлор Свіфт мільярдеркою у жовтні 2023 року. Перша частина туру принесла їй близько $190 млн після сплати податків, збільшивши її статки до $1,1 млрд. У 2024 році співачка представить свою концертну програму в Європі та Азії.
«Ефект Тейлор Свіфт» значно вплинув на економіку: два концерти в Денвері (Колорадо) додали до ВВП штату $140 млн, оскільки фанати в середньому витрачали $1300 на готелі, ресторани та покупки. Федеральна резервна система Філадельфії зазначила, що три концерти Свіфт у Пенсильванії в травні 2023 року забезпечили готелям рекордний виторг із допандемічних часів.
За оцінками Асоціації подорожей США, американська частина туру Eras принесла економікам штатів понад $5 млрд. У музичній індустрії подібними фінансовими успіхами можуть похвалитися лише Jay-Z ($2,5 млрд) та Ріанна ($1,4 млрд). Тригодинне шоу, що охоплює кар’єру Свіфт, відбулося в 66 містах США, зібравши майже $850 млн касових зборів.
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