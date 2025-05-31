Поп-зірка Тейлор Свіфт оголосила, що повернула собі права на перші шість альбомів, назвавши це «втіленням найзаповітнішої мрії». Про це пише Bloomberg 31 травня.

Деталі

На своєму сайті співачка звернулася до фанатів: «Тепер уся музика, яку я створила, належить мені». За даними Bloomberg, у 2020 році Shamrock Capital придбав ці права за $300 млн.

У 2019 році лейбл Big Machine продав їх компанії Скутера Брауна, що спонукало Свіфт перезаписати альбоми як «Taylor’s Versions». Ці перезаписи очолили чарти та допомогли їй встановити рекорд за кількістю альбомів №1 серед жінок-артисток.

Статки 35-річної Свіфт зросли до $1,4 млрд, збільшившись на $300 млн за останні 19 місяців. Її тур Eras із 149 концертами на п’яти континентах зібрав понад $2 млрд від продажу квитків, а концертний фільм 2023 року став найкасовішим у США, заробивши понад $250 млн.

«Це стало можливим завдяки вашій підтримці», – подякувала Свіфт фанатам, наголосивши, що тепер володіє всіма своїми піснями, відео, фотографіями та невипущеними треками.

Контекст

Рекордний тур Eras зробив Тейлор Свіфт мільярдеркою у жовтні 2023 року. Перша частина туру принесла їй близько $190 млн після сплати податків, збільшивши її статки до $1,1 млрд. У 2024 році співачка представить свою концертну програму в Європі та Азії.

«Ефект Тейлор Свіфт» значно вплинув на економіку: два концерти в Денвері (Колорадо) додали до ВВП штату $140 млн, оскільки фанати в середньому витрачали $1300 на готелі, ресторани та покупки. Федеральна резервна система Філадельфії зазначила, що три концерти Свіфт у Пенсильванії в травні 2023 року забезпечили готелям рекордний виторг із допандемічних часів.

За оцінками Асоціації подорожей США, американська частина туру Eras принесла економікам штатів понад $5 млрд. У музичній індустрії подібними фінансовими успіхами можуть похвалитися лише Jay-Z ($2,5 млрд) та Ріанна ($1,4 млрд). Тригодинне шоу, що охоплює кар’єру Свіфт, відбулося в 66 містах США, зібравши майже $850 млн касових зборів.