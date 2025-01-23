Співвласник АТБ Геннадій Буткевич перерахував 1,9 млрд грн за газобетонні заводи «Аерок»

До фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійшли 1,89 млрд грн від приватизації націоналізованого ТОВ «Аерок», повідомляє пресслужба Фонду держмайна 23 січня. У грудні переможцем відповідного аукціону стало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича.
До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків, після націоналізації заводи компанії припинили виробництво.
Ключові факти
- Приватизація ТОВ «Аерок» є третім успішним онлайн-аукціоном у межах великої приватизації.
- «В ході торгів вартість націоналізованого ТОВ «Аерок» зросла у майже 2 рази від стартової вартості. А сьогодні надішли кошти за цей об’єкт», — повідомила в.о голови ФДМУ Іванна Смачило.
- За її словами, тепер новий власник зможе інвестувати у підприємство, що дозволить розвивати галузь, створювати додаткові надходження до місцевого та державного бюджетів й надати людям нові робочі місця.
- Усі кошти від приватизації «Аерок» спрямувалися до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, оскільки це націоналізований об’єкт, який раніше належав російському бізнесмену.
- Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності товариства, погасити протягом 6 місяців борги із заробітної плати та перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість товариства, дотримуватися соціальних гарантій та недопустити звільнення працівників протягом 6 місяців від дати переходу до нього права власності на придбану частку.
Контекст
ТОВ «Аерок» – один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Завод має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. «Аерок» через «Групу ЛСР» (РФ) належало підсанкційному російському бізнесмену Андрію Молчанову та було конфісковане у 2022 році.
19 грудня відбувся онлайн-аукціон з приватизації об’єкта великої приватизації – державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок» з фінальним результатом 1,89 млрд грн . Торги проходили онлайн в електронній системі «Прозорро.Продажі».
У ході торгів вартість націоналізованого ТОВ «Аерок» зросла майже у два рази – зі стартової ціни в 965 млн до переможної в 1,89 млрд грн, яку запропонувало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» Геннадія Буткевича.
Навіщо співвласнику найбільшої за виторгом української мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу два газобетонні заводи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
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