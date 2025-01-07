10 угод більш як на $740 млн. У 2024-му нових власників знайшли готель «Україна», ОГХК та «Аерок». Директорка KPMG в Україні Світлана Щербатюк розповідає, чого очікувати від 2025-го

У 2024 році ринок M&A в Україні, попри воєнні виклики, продемонстрував адаптацію і зростання, досягнувши угод на $743 млн. Важливу роль відіграли IT, агросектор, приватизація й енергетика. У 2025-му очікується подальший розвиток на тлі глобальних викликів і нових інвестиційних можливостей, розповідає Світлана Щербатюк, директорка KPMG в Україні, керівниця напряму «супроводження корпоративних угод, інвестиції та ринки капіталу».

У 2024-му ринок M&A адаптувався до реалій війни. Угоди в діапазоні від $5 млн до $500 млн у 2024 році перевищили за сумарною вартістю аналогічний показник 2023 року. Це свідчить про поступове відновлення ринку M&A, яке підтримує велика кількість угод серед компаній малого та середнього бізнесу.

Але обсяг угод на українському ринку M&A у 2024 році є порівнянним з 2023 роком: оголошено про 47 угод, на дві менше, ніж у 2023 році. Загальна вартість десятки M&A-угод на українському ринку у 2024 році – $743 млн. І це лише ті угоди, де оголошували суму.

Угоди M&A в Україні, 2017–2024 роки. Фото інфографіка Forbes Ukraine

Дані охоплюють транзакції вартістю понад $5 млн, а також угоди купівлі компаній з річним виторгом понад $10 млн, де не розкривалася сума, яку заплатив покупець. Вартість угод ґрунтується на даних, оприлюднених Mergermarket та Refinitiv, а також на пресрелізах компаній та ринкових оцінках, наявних у відкритому доступі.

Рік трансформацій для українського ринку M&A

2024-й став роком злетів та падінь для ринку M&A України, відображаючи поєднання економічних викликів і нових можливостей. На динаміку ринку вплинули ключові галузеві тренди та стратегічні зрушення, яких зазнали українські компанії, адаптуючись до реалій війни.

IT-сектор залишився провідним драйвером активності й продовжує привертати увагу іноземних інвесторів. Хоча частину українських активів купували іноземні інвестори, українські IT-компанії також зосередилися на міжнародній експансії, користуючись з M&A, зокрема на ринках США та Великої Британії. IT-компанії прагнуть географічно диверсифікувати свій бізнес та зміцнити глобальні конкурентні позиції.

Агросектор продовжує викликати інтерес в іноземних інвесторів завдяки своїй стійкості та довгостроковому потенціалу зростання. Серед помітних угод – придбання 12,6% акцій МХП компанією SALIC, що демонструє довіру іноземних інвесторів до сектора.

Українські аграрні компанії укладали угоди як на внутрішньому, так і на закордонних ринках, зміцнюючи свої ринкові позиції та розширюючи географію присутності. Приклад – придбання МХП кількох птахофабрик в Албанії.

Топ-10 угод M&A в Україні за вартістю у 2024 році. Фото інфографіка Forbes Ukraine

Секторні зрушення та стратегічні ініціативи

M&A-угоди за участю українських інвесторів не обмежувалися горизонтальними злиттями, а дедалі більше включали вертикальну інтеграцію та стратегії диверсифікації. Наприклад, придбання МХП активів на внутрішньому ринку, таких як «М’ясний хутір» (виробництво м’ясних продуктів), «Овочева скарбниця» (виробництво овочів) і KTL (логістика), є яскравим прикладом такої стратегії.

Схожу зацікавленість у нерухомості демонструють угоди в ритейлі, як-от придбання мережею магазинів «Аврора» складського комплексу «Вест Гейт Логістик» у Dragon Capital.

Інвестори проявили підвищений інтерес до сектора нерухомості, що зумовлено зміцненням довіри до його потенціалу до подальшого зростання. Приватизація готелю «Україна» сигналізує про довіру до довгострокового відновлення галузі та зростання вартості нерухомості.

Загалом угоди приватизації відіграли помітну роль у формуванні активності на ринку M&A у 2024 році. Фонд державного майна України прискорив програму великої приватизації з помітними угодами, як-от приватизація виробника титанової продукції ОГХК, виробника продукції з газобетону «Аерок», а також згадана вище приватизація готелю «Україна».

Ці транзакції демонструють віру інвесторів у відновлення економіки та створюють можливості для внутрішніх і міжнародних гравців. Очікується, що приватизація й надалі стимулюватиме M&A-активність.

Топ-10 угод M&A в Україні за вартістю у 2024 році. Фото інфографіка Forbes Ukraine

Інновації та стійкість у сфері енергетики

У 2024 році інвестори не обійшли увагою енергетичний сектор України. Українські компанії почали готуватися до зими, впроваджуючи заходи для захисту енергопостачання від можливих атак Росії. Це включало поєднання M&A та створення власних генерувальних потужностей: встановлення сонячних панелей на дахах центрів і терміналів гіпермаркетів «Епіцентр», що вже має потужність до 9,4 МВт. Компанія планує інвестувати ще $76 млн, щоб до 2025 року покрити 1 млн кв. м сонячними панелями.

Мережа АЗК «OKKO» встановила сонячні панелі на половині своїх автозаправних станцій та планує обладнати всі можливі об'єкти, одночасно залучивши €60 млн від ЄБРР для будівництва заводу з виробництва біоетанолу в Тернопільській області. Також OKKO розробляє два проєкти вітрових електростанцій у Волинській області із запланованою загальною потужністю 335 МВт, які має бути введено в експлуатацію у 2025–2026 роках.

Погляд у майбутнє: виклики та перспективи

Попри те, що подолання всіх викликів у 2025 році може виявитися непростим завданням, інвестори, які наважуються діяти зараз, можуть отримати конкурентну перевагу завдяки ранньому входу на ринок. Війна продовжує кидати тінь невизначеності, але український бізнес демонструє стійкість, диверсифікуючи діяльність та розширюючи міжнародну присутність. Це підкреслює потенціал українського бізнесу у повоєнному середовищі.

У 2024 році українські інвестори активніше купували іноземні активи для диверсифікації та використання міжнародних можливостей, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться у 2025 році.

Показовим прикладом є наміри МХП, про що було оголошено в грудні, про придбання UVESA Group – одного з лідерів ринку птиці та свинини в Іспанії. Ця угода відповідає стратегії МХП, яка спрямована на розширення глобальної присутності компанії, трансформацію в міжнародну кулінарну корпорацію та водночас значні інвестиції в розвиток локальних бізнесів в Україні.

У 2025 році українська економіка зіштовхнеться із серйозними викликами. Вторгнення РФ продовжує посилювати невизначеність, впливаючи на стабільність, а результати виборів у США та можливі зміни політики Дональда Трампа можуть позначитися на обсягах підтримки та економічному курсі України.

Адаптація українського бізнесу до викликів і використання нових можливостей стане ключем до відновлення економіки. У 2025 році Україна сподівається на міжнародну підтримку, урядові ініціативи та стійкість бізнесу для розвитку ринку M&A.