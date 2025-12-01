Торбйорн Торнквіст, співзасновник і багаторічний генеральний директор Gunvor Group – одного з найбільших незалежних нафтотрейдерів світу – повністю виходить з бізнесу та передає компанію своїм співробітникам. Йдеться у повідомленні Gunvor від 1 грудня.

Деталі

72-річний Торнквіст продає свою частку (86%) групі нинішніх співробітників компанії. Після завершення угоди Gunvor стане на 100% належати своїм працівникам. Фінансові деталі транзакції не розголошуються.

Новим генеральним директором призначено Гері Педерсена, який очолював американський підрозділ Gunvor (Північна та Південна Америка). Педерсен приєднався до компанії у 2024 році, прийшовши з хедж-фонду Millennium Management LLC.

На середину 2025 року власний капітал Gunvor оцінювався у $6,6 млрд. Ідея викупу менеджментом вперше була озвучена ще у 2022 році, але процес прискорили зараз.

«Викуп було прискорено, щоб остаточно перезапустити компанію та чітко окреслити її майбутнє, оскільки старі хибні уявлення про минуле компанії стали непереборною перешкодою», – йдеться в офіційній заяві Gunvor.

Після завершення угоди в раді директорів і виконавчому комітеті компанії більше не буде ні самого Торнквіста, ні членів його сім’ї, ні їхніх представників.

Контекст

Gunvor – одна з найбільших приватних компаній світу в сфері торгівлі енергоносіями. Компанію заснували в 1997 році швед Торбйорн Тьорнквіст і росіянин Геннадій Тимченко. Після введення американських санкцій проти Тимченка у 2014-му Тьорнквіст викупив його частку, позбувся російських активів і переорієнтував бізнес на торгівлю скрапленим природним газом (СПГ) та ринок США. Хоча Gunvor ще певний час залишалася одним з експортерів російської нафти, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія різко скоротила будь-яку співпрацю з Росією.

23 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп ввів санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх «дочок». До санкційного переліку потрапило понад 30 підконтрольних їм підприємств – від нафтових родовищ до НПЗ і газових заводів по всій Росії. На ці дві компанії припадає приблизно половина всього добового видобутку нафти в РФ; зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17 % доходів російського федерального бюджету.

На початку листопада з’явилося повідомлення, що Gunvor веде переговори з американською владою про викуп закордонних активів «Лукойлу». Балансова вартість цих активів становила близько $19 млрд, але реальна ціна угоди мала бути значно нижчою через санкційний дисконт і крайню терміновість: США дали покупцям лише місяць на завершення розрахунків із санкційною компанією. У разі успіху угода могла б вивести Gunvor до числа найбільших незалежних енергетичних трейдерів світу.

Втім, угода зірвалася. Gunvor відмовилася від покупки після того, як Мінфін США публічно назвав компанію «кремлівською маріонеткою».